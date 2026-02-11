La donna di 84 anni è scomparsa nella notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio dalla sua casa di Tucson, in Arizona. Le immagini di sorveglianza mostrano una figura incappucciata che manomette le telecamere di videosorveglianza. In casa sono stati trovati schizzi di sangue appartenenti all'anziana, mentre i suoi oggetti personali, tra cui medicinali salvavita, sono rimasti nell’abitazione. Arrestato e rilasciato subito dopo un uomo sospettato del rapimento. Le indagini dell'Fbi proseguono, ma senza una vera svolta ascolta articolo

Continua il giallo sulla scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre dell'anchor della Nbc Savannah e scomparsa 10 giorni fa nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio dalla sua casa di Tucson, in Arizona. Le ultime tracce lasciate dall'anziana riconducono proprio alla sua abitazione: il videocitofono disattivato, il sistema di sicurezza che rileva una presenza e, alle 2:28, la perdita di connessione del pacemaker con l’app sul cellulare, rimasto in casa insieme agli altri effetti personali. Sulla veranda sono stati trovati schizzi di sangue identificati come suoi, mentre le indagini non hanno ancora portato a una svolta. Il caso ha assunto rapidamente un forte interesse negli Stati Uniti, complice la notorietà della figlia e i suoi ripetuti appelli pubblici ai presunti rapitori.

Il punto sulle indagini: l'arresto e il rilascio di un sospettato Il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima, con l'aiuto dell'Fbi, ha fermato e poi rilasciato una persona per interrogarla perché sospettata di un possibile coinvolgimento nella scomparsa della donna. L’uomo ha raccontato ai media statunitensi di essere stato arrestato mentre si trovava in auto con la moglie. Il provvedimento è arrivato poche ore dopo la diffusione da parte dell’Fbi di due brevi video e di alcune immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza dell’abitazione di Guthrie la notte della scomparsa in cui si vede un uomo, che indossava passamontagna guanti e zaino, coprire il videocitofono con alcune piante prese dal giardino. Durante la notte l’Fbi ha perquisito l’auto dell’uomo - un Suv grigio - e la sua abitazione a Rio Rico, circa un’ora a sud di Tucson, vicino al confine con il Messico. Non è ancora chiaro se il fermo sia in relazione alle foto messe oggi in circolazione. L’uomo, il cui nome completo non è stato reso noto, ha dichiarato di non avere alcun legame con la vicenda e di non conoscere né Nancy Guthrie né la figlia Savannah, conduttrice del programma mattutino Today della Nbc. È stato interrogato, ma non è stata formalizzata alcuna accusa nei suoi confronti. Leggi anche Scomparsa madre anchor Nbc: FBI diffonde foto sospetto mascherato

Le ultime ore prima della scomparsa Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto nelle ore precedenti al rapimento. La sera del 31 gennaio Nancy Guthrie era rientrata a casa accompagnata dal genero, dopo una cena a casa della figlia maggiore Annie e del marito Tommaso Cioni, un insegnante di biologia originario di San Giovanni Valdarno. Nella notte il videocitofono ha smesso di funzionare; il sistema di sicurezza ha segnalato la presenza di una persona all’interno dell’abitazione e, alle 2:28, il pacemaker della donna ha perso la connessione con l’app di controllo sul cellulare, rimasto in casa insieme all’orologio digitale, al portafoglio, all’apparecchio acustico e a farmaci salvavita per il cuore e la pressione, senza i quali, aveva detto Savannah, la sua vita è in pericolo. L'indomani, quando Nancy non era andata in chiesa come tutte le domeniche, un amico aveva allertato la polizia. Cioni era stato tirato in ballo nei giorni scorsi senza prove come potenziale sospetto dalla giornalista indipendente Ashleigh Banfield ma la polizia si era rifiutata di confermare.

Le tracce trovate nell’abitazione Sulla veranda della casa di Nancy Guthrie sono stati trovati schizzi di sangue, poi identificati attraverso l’analisi del Dna come appartenenti alla donna scomparsa. Gli investigatori non hanno precisato la quantità di sangue né ipotizzato l’origine delle eventuali ferite. Lo sceriffo della Pima County Chris Nanos ha riferito al New York Times che all’interno della casa sono stati rilevati segni di violenza, senza però fornire ulteriori dettagli. Nei giorni successivi sono stati perquisiti l’abitazione, l’area circostante - compresa la fossa biologica - e l’auto del genero, alla ricerca di elementi utili. La polizia di Tucson è tornata a perquisire l'11 febbraio l'area vicina alla casa di Annie. Agenti sono stati visti rovistare tra cespugli e nel cortile della casa di un vicino, mentre ad altri vicini è stato chiesto di consegnare i video delle telecamere di sicurezza. La polizia aveva già perquisito la casa della figlia maggiore lo scorso fine settimana. Lo sceriffo sostiene ancora che la Guthrie sia viva. Meno ottimisti altri esperti.

Gli appelli pubblici di Savannah Guthrie e le false richieste di riscatto Fin dall’inizio, la gestione del caso è stata influenzata dalla forte esposizione mediatica legata alla notorietà di Savannah Guthrie. La giornalista ha diffuso diversi appelli pubblici. In settimana lei e i fratelli Annie e Camron hanno pubblicato un video sui propri account social, dichiarando che la famiglia è pronta a trattare per un eventuale riscatto. Con l'Fbi che ha offerto una ricompensa di 50 mila dollari, diverse richieste sono effettivamente arrivate. La prima poche ore dopo la scomparsa: una richiesta recapitata alla rete tv locale KGun9, un'affiliata della Abc di Tucson, fissava in 6 milioni in bitcoin la cifra da pagare per il rilascio. La polizia ha però stabilito che si trattava di tentativi di truffa, senza elementi concreti, e nessuna di queste comunicazioni è stata presa in considerazione come credibile.

Nancy Guthrie - ©Getty