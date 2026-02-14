Offerte Sky
Caso Guthrie e i cloud: quando i "dati cancellati" non spariscono davvero

Simone Cosimi

Le immagini di una telecamera Nest installata sulla porta d'ingresso di Nancy Guthrie, scattate la notte della sua scomparsa, sono state pubblicate dall'FBI. Si vede un individuo indossare un passamontagna e dei guanti fuori dall'abitazione di Guthrie (IPA)

Nel giallo del rapimento di Nancy Guthrie, 84enne madre della celebre anchor-woman statunitense Savannah Guthrie, la diffusione di video recuperati dal cloud di Nest solleva domande cruciali sulla presunta cancellazione dei dati e sulla loro effettiva irreversibilità nei servizi online. Anche se in questo caso ha dato una mano alle indagini

