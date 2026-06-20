Papa Leone XIV oggi in visita a Pavia, il programma e cosa sapere

L’arrivo del Pontefice è previsto nel primo pomeriggio accolto, tra gli altri, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro presiede una Celebrazione della Parola e venera le Reliquie di Sant’Agostino ascolta articolo

Papa Leone XIV è oggi a Pavia per una visita alla Diocesi. Il Pontefice arriva nel pomeriggio al Campo di Rugby CUS del Cravino, poi un passaggio al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e la presenza alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove presiede una Celebrazione della Parola e venera le Reliquie di Sant’Agostino. Nel corso della giornata, il Papa saluta i fedeli e in seguito incontra la cittadinanza. Ecco il programma degli appuntamenti del Santo Padre.

L’arrivo e l’accoglienza del Papa L’arrivo del Pontefice è previsto alle ore 14:45 presso il Campo di Rugby CUS del Cravino. Ad accoglierlo ci sono monsignor Corrado Sanguineti, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il prefetto Francesca De Carlini, il sindaco Michele Lissia e il presidente della Provincia Giovanni Palli. Da qui il Santo Padre si reca al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) per una visita privata e un saluto ad alcuni Dirigenti, Personale Medico, e alcuni bambini in cura, con i genitori. Alle ore 15.30 il Santo Padre dovrebbe raggiungere la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove alle ore 16.15 presiede una Celebrazione della Parola e venera le Reliquie di Sant’Agostino. Alle 17.00 c’è il saluto del Pontefice ai fedeli raccolti nel piazzale della Basilica, poi il trasferimento in papamobile verso Piazza Duomo, percorrendo via Griziotti, viale Matteotti, piazza Petrarca, via XX Settembre e via Bossolaro. Sul sagrato della Cattedrale si tiene anche l’omaggio della comunità sudamericana e dei bambini e ragazzi dei Grest della Diocesi. Successivamente Papa Leone XIV entra in Duomo per un momento di adorazione del Santissimo Sacramento e per una sosta di preghiera davanti all’altare di San Siro, primo Vescovo e Patrono della Diocesi e della Città. Alle ore 17.30 in Piazza Vittoria ha luogo l’Incontro con la cittadinanza, momento centrale della visita pastorale del Santo Padre a Pavia. Al termine dell’incontro, previsto per le ore 18.30, Papa Leone XIV lascia Piazza Vittoria per raggiungere il Campo di Rugby CUS del Cravino. Leggi anche Papa, problema all'aereo: torna a Roma con il Falcon del re di Spagna

I pass per l’accesso dei fedeli Come ha comunicato la diocesi di Pavia, tutti i pass di accesso alle aree nelle quali sosta il Santo Padre sono stati distribuiti attraverso le associazioni di riferimento. Per coloro che non sono riusciti a registrarsi, si può partecipare all’accoglienza del Santo Padre lungo il percorso che collega la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Piazza Duomo. In particolare, si consigliano viale Matteotti, piazza Petrarca e via XX Settembre, che consentono di assistere al passaggio della papamobile. Per tutta la giornata è attivo un punto informazioni e ritiro pass nei Giardini Viscontei presso il Castello per coloro che non avessero potuto ritirare il proprio pass nei giorni precedenti. Vedi anche Papa Leone XIV a Tenerife: "Tutti siamo migranti"