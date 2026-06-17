Un incoraggiante risultato di dialogo e negoziazione. Queste le parole di Papa Leone XIV durante l'udienza generale di mercoledì mattina in San Pietro dove, prima della catechesi, si è trattenuto per il consueto giro tra i moltissimi fedeli presenti questa mattina. Proprio al termine dell’udienza ha commentato la tregua raggiunta tra Iran e Stati Uniti, dicendosi soddisfatto dell’accordo raggiunto e del lavoro di collaborazione dei paesi mediatori.

Il Papa ha espresso la sua "soddisfazione per il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai Paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa”. “Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli", ha concluso Prevost.

Europa e giovani studenti: i temi toccati dal Pontefice

Tanti i temi trattati dal Pontefice durante la sua udienza generale, dal ruolo dell’Europa per la pace alla vicinanza espressa agli studenti che si trovano ad affrontare gli esami estivi. L'incontro di "antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile, come realtà attuale, non superata" ha detto il Pontefice. "Si tratta - ha aggiunto - di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana".

Poi un pensiero sui ragazzi: "Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi, di ferie e di riposo. Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami”, ha detto Leone XIV al momento dei saluti ai pellegrini di lingua italiana, "auguro a voi già in vacanza di profittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose".