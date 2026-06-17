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Funerali Cardinale Ruini, il Papa celebrerà le esequie domani a San Pietro

Cronaca
©Getty

Il Pontefice presiederà i funerali per onorarne l'altissimo rilievo istituzionale nella Chiesa cattolica

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Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni, lo storico presidente della Conferenza episcopale italiana e una delle figure più influenti della Chiesa cattolica tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. 

Il Papa ne onorerà così l'altissimo rilievo istituzionale nella Chiesa

Il rito delle esequie si terrà domani, giovedì 18 giugno, alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Il Cardinale è stato anche Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano. Papa Leone presiederà i funerali per onorarne l'altissimo rilievo istituzionale nella Chiesa cattolica.

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