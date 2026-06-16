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Camillo Ruini, la storia del Cardinale ed ex presidente della Cei. FOTO

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Morto il 16 giugno all’età di 95 anni, Ruini è stato anche Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano. Considerato un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, è ricordato come una figura che ha contribuito in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana

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