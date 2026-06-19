Usa, Donald Trump visita l’Air Force One regalato dal Qatar

Donald Trump ha visitato il nuovo Air Force One, il modello regalato agli Stati Uniti dal Qatar. L'aereo si trova alla Joint Base of Andrews, da dove il presidente a breve partirà per dirigersi a Camp David, dove trascorrerà il fine settimana. La Us Air Force ha pubblicato una foto dell'aereo. "Il VC-25B 'Bridge' dell'Aeronautica Militare è ufficialmente giunto presso il Presidential Airlift Group e inizierà i voli di messa in servizio preliminari, sancendo la consegna riuscita di una piattaforma executive sicura e modificata", è il messaggio che accompagna l’immagine. L'aereo è stato rinnovato seguendo le indicazioni del presidente Trump: "È la linea più elegante. È stato progettato bene, era secondo il mio gusto. Mi piace. Mi hanno chiesto: 'che colore le piace?' E io ho detto: 'mi piace il colore della bandiera americana'. Tutti gli aerei della flotta verranno trasformati adottando questo aspetto, che è un aspetto molto migliore e più appropriato".

Gli Stati Uniti vogliono che il conflitto in Ucraina finisca e intendono portare a termine questo processo, ha poi detto Trump nel suo discorso alla base aerea di Andrews, vicino a Washington. "Stiamo cercando di porre fine a questa guerra tra Ucraina e Russia. Mi piacerebbe vederla finire. Pensavo che sarebbe stata la cosa più semplice da fare, ma si è rivelata un po' più difficile. Ma ci arriveremo. Ho risolto otto guerre, risolveremo anche questa".

"Andremo in Turchia, a un certo punto torneremo in Cina per un grande evento. Xi Jinping verrà qui in settembre”, ha detto Trump presentando il nuovo Air Force One regalato agli Usa dal Qatar. Poche ore fa il presidente americano ha attaccato la premier Giorgia Meloni dicendo che al G7 di Evian lei "voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei". Frasi che hanno scatenato una dura reazione italiana .

Trump: “La Russia sarebbe dovuta restare nel G8”

Intanto Trump in giornata ha rilasciato un'intervista ad Axios, toccando diversi punti di attualità. “La Russia sarebbe dovuta rimanere nel G8, il che avrebbe contribuito a evitare la crisi in Ucraina”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. “Avrebbero dovuto mantenere il G8, probabilmente non ci sarebbe stata la guerra tra Russia e Ucraina". Il presidente di allora degli Stati Uniti, Barack Obama, e forse "uno o due altri" non volevano che la Russia fosse nel G8, ha detto Trump.

Trump: “Khamenei coraggioso, purtroppo l'ho ferito”

"Purtroppo ho ferito la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, che è rimasto gravemente colpito, ma è coraggioso. Non ho parlato con il nuovo leader iraniano, ma credo davvero che ciò che sta accadendo sia un cambio di regime. Khamenei figlio è diverso da suo padre”, ha poi detto Trump ad Axios. “Prolungare la guerra per accontentare i falchi avrebbe potuto portare a una recessione globale. Il blocco navale ha spinto l'Iran al tavolo dei negoziati più che mai". Per Trump "il memorandum d'intesa potrebbe equivalere a una resa incondizionata da parte dell’Iran".