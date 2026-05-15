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Pechino, soldato cinese resta immobile al passaggio dell'Air Force One. VIDEO

Mondo
X Jon Michael Raasch

Il soldato dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese è stato ripreso in piedi a lato della pista di decollo mentre l'aereo girava lentamente alle sue spalle. Il video è stato pubblicato mercoledì sera da Jon Michael Raasch, corrispondente della Casa Bianca per il Daily Mail. Ma c'è chi sostiene che ci sia dietro un "trucco"

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Il viaggio diplomatico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina ha attirato l'attenzione globale. Poco prima di lasciare l'areoporto di Pechino, un momento inaspettato che ha coinvolto l'inquilino della Casa Bianca è diventato virale. Anche se nello specifico non ne è stato il diretto protagonista, ma un soldato cinese ripreso immobile accanto alla pista di decollo mentre l'Air Force One passava. Nonostante il fruscio travolgente dei motori a reazione e la vicinanza dell'aereo, il soldato è rimasto completamente immobile, mantenendo la sua posizione con una compostezza impeccabile fino a quando l'aereo non è decollato in sicurezza. Anche se c'è chi sostiene che ci sia dietro un "trucco". 

Il soldato dell'Esercito Popolare di Liberazione

A pubblicare il video di 35 secondi è stato Jon Michael Raasch, corrispondente della Casa Bianca per il Daily Mail. C'è chi, però, come anticipavamo, tra gli utenti sostiene che la prospettiva sia ingannevole e che il soldato si trovasse a più di duecento metri dall'aereo presidenziale. Raasch ha commentato il video con la didascalia: "Questo ragazzo non ha battuto ciglio... e l'aereo ruggisce fortissimo". Al momento della pubblicazione, la clip aveva ricevuto oltre 2,8 milioni di visualizzazioni e oltre 24.000 "mi piace" sulla piattaforma social X.

US President Donald Trump (L) meets with China’s President Xi Jinping on the sidelines of their visit to Zhongnanhai Garden in Beijing on May 15, 2026. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP)

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