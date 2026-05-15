Il soldato dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese è stato ripreso in piedi a lato della pista di decollo mentre l'aereo girava lentamente alle sue spalle. Il video è stato pubblicato mercoledì sera da Jon Michael Raasch, corrispondente della Casa Bianca per il Daily Mail. Ma c'è chi sostiene che ci sia dietro un "trucco"

Il viaggio diplomatico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina ha attirato l'attenzione globale. Poco prima di lasciare l'areoporto di Pechino, un momento inaspettato che ha coinvolto l'inquilino della Casa Bianca è diventato virale. Anche se nello specifico non ne è stato il diretto protagonista, ma un soldato cinese ripreso immobile accanto alla pista di decollo mentre l'Air Force One passava. Nonostante il fruscio travolgente dei motori a reazione e la vicinanza dell'aereo, il soldato è rimasto completamente immobile, mantenendo la sua posizione con una compostezza impeccabile fino a quando l'aereo non è decollato in sicurezza. Anche se c'è chi sostiene che ci sia dietro un "trucco".