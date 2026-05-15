Cuba, esauriti petrolio e gasolio. Governo: “Situazione critica”

L'inasprimento delle sanzioni degli Stati Uniti ha innescato una crisi senza precedenti per i 9,6 milioni di abitanti dell'isola, priva di riserve di combustibile. Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono registrate proteste all'Avana, con roghi di cassonetti e interruzioni di corrente prolungate oltre le venti ore ascolta articolo

Cuba ha esaurito petrolio e gasolio a causa del blocco statunitense che da gennaio impedisce l'arrivo di forniture energetiche sull'isola. Lo ha dichiarato ai media statali il ministro dell'Energia cubano, Vicente de la O Levy: "La somma dei diversi tipi di carburante - petrolio greggio e olio combustibile, di cui non abbiamo assolutamente nulla, diesel, di cui non abbiamo assolutamente nulla - lascia solo il gas prodotto dai nostri pozzi, la cui produzione è aumentata".

Le proteste Secondo il governo cubano, la situazione energetica è "estremamente tesa e critica". L'inasprimento delle sanzioni ha innescato una crisi senza precedenti per i 9,6 milioni di abitanti dell'isola, priva di riserve di combustibile. Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono registrate proteste all'Avana, con roghi di cassonetti e interruzioni di corrente prolungate oltre le venti ore. Secondo le autorità cubane, la fornitura elettrica è stata interrotta in sette province su 15, e alla fine della giornata di ieri quattro di queste risultavano ancora isolate dalla rete nazionale. Vedi anche L'Avana, esplode la protesta per la crisi energetica