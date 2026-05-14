L'Avana, esplode la protesta per la crisi energetica

Centinaia di persone hanno manifestato a L'Avana a causa dei gravi blackout che colpiscono l'isola. Il Ministro dell'Energia ha dichiarato lo stato critico della rete elettrica per la totale mancanza di carburante. I manifestanti hanno bloccato le strade con rifiuti in fiamme per protestare contro gli Stati Uniti e la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni.