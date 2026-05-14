Summit di Pechino, Xi a Trump: "Usa partner, non rivali"

A Pechino il presidente americano Donald Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping per un summit storico focalizzato sulla stabilità globale e sui rapporti tra i due Paesi. Dopo aver definito gli Usa "un partner e non un rivale", Xi ha avvertito che una cattiva gestione del dossier Taiwan potrebbe portare a un possibile conflitto tra le superpotenze. Trump invece ha definito Xi "un grande leader" puntando sul rafforzamento dei legami economici e poi ha visitato il Tempio del Cielo sottolineando la bellezza della Cina.