A Pechino il presidente americano Donald Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping per un summit storico focalizzato sulla stabilità globale e sui rapporti tra i due Paesi. Dopo aver definito gli Usa "un partner e non un rivale", Xi ha avvertito che una cattiva gestione del dossier Taiwan potrebbe portare a un possibile conflitto tra le superpotenze. Trump invece ha definito Xi "un grande leader" puntando sul rafforzamento dei legami economici e poi ha visitato il Tempio del Cielo sottolineando la bellezza della Cina.
Prossimi video
Guerra in Ucraina, in carcere per corruzione ex braccio destro Zelensky
Mondo
I timori di Taiwan nel giorno del vertice Cina-Usa. "Pechino consideri bene manovre sullo Stretto"
Mondo
Papa alla Sapienza: lasciamo un mondo storpiato dalle guerre
Mondo
L'Avana, esplode la protesta per la crisi energetica
Mondo
Summit di Pechino, Xi a Trump: "Usa partner, non rivali"
Mondo
Pechino, Trump al Tempio del Cielo: "La Cina è bellissima"
Mondo
Ucraina, attacco russo con missili e droni su Kiev: vittime
Mondo