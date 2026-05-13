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Ucraina, attacco russo con oltre 100 droni: almeno 3 morti

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Oltre cento droni russi hanno colpito diverse città ucraine, mirando a impianti energetici e infrastrutture di difesa. Avvenuto dopo la fine di un breve cessate il fuoco, l'attacco ha provocato almeno tre morti a Smila e diversi feriti nell'ovest del Paese. "La Russia continua i suoi attacchi e lo fa sfacciatamente", ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky.

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