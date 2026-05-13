Protesta a Loosdrecht, fiamme in un centro di accoglienza

A Loosdrecht, nei Paesi Bassi, una protesta contro i migranti è sfociata in violenza con l'incendio di un centro di accoglienza. Circa 400 manifestanti hanno lanciato fuochi d'artificio causando il rogo. Il premier Rob Jetten ha definito l'accaduto "totalmente scandaloso". Illesi i 15 richiedenti asilo presenti nella struttura.
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