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Re Carlo e regina Camilla alla cerimonia del King's speech

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A Londra Re Carlo III ha aperto ufficialmente il Parlamento britannico con la tradizionale cerimonia del King’s Speech. Nel discorso, preparato dal governo Starmer, sono state presentate le priorità legislative su economia, sicurezza e relazioni con l’Unione europea.

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