Finlandia: niente auto sul ponte più lungo del Paese

l ponte più lungo della Finlandia non consente la circolazione agli autoveicoli. Ad aprile, circa 50.000 persone hanno partecipato all’inaugurazione di un suggestivo ponte lungo 1,2 km, quindi al momento il più lungo del Paese, che collega il centro città alle isole vicine ed è riservato a pedoni, ciclisti e tram.
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