Incipit, Geoff Dyer racconta "Compiti a casa"

Uno dei più amati scrittori inglesi torna in libreria con un memoir, "Compiti a casa", pubblicato dal Saggiatore. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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