Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incipit, Geoff Dyer racconta "Compiti a casa"

Mondo

Uno dei più amati scrittori inglesi torna in libreria con un memoir, "Compiti a casa", pubblicato dal Saggiatore. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Prossimi video

Come i media cinesi raccontano l'arrivo del presidente Usa

Mondo

Finlandia: niente auto sul ponte più lungo del Paese

Mondo

Incipit, Geoff Dyer racconta "Compiti a casa"

Mondo

Com'è cambiata la mobilità sociale in Europa?

Mondo

Tajani: "Impegno nel Golfo solo dopo la pace"

Mondo

Hantavirus, Quammen a Sky TG24: virus pericoloso ma poco trasmissibile

Mondo