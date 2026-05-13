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Raid israeliani a sud di Beirut, colpite due auto

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Nuovi raid israeliani hanno colpito due auto nell’area di Jiyeh, a sud di Beirut. Sul posto sono intervenuti soccorritori e soldati libanesi, mentre proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

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