Raid israeliani a sud di Beirut, colpite due auto

Nuovi raid israeliani hanno colpito due auto nell’area di Jiyeh, a sud di Beirut. Sul posto sono intervenuti soccorritori e soldati libanesi, mentre proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
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