Pechino, Trump al Tempio del Cielo: "La Cina è bellissima"

Il Presidente statunitense Donald Trump ha visitato il Tempio del Cielo a Pechino insieme al leader cinese Xi Jinping. "Il posto è incredibile, la Cina è bellissima", ha dichiarato Trump.
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