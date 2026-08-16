Sparatoria a un concerto nel Kentucky: un morto e 4 feriti

Una sparatoria al Charles Young Park di Lexington, in Kentucky, ha causato sabato sera un morto e quattro feriti, tra cui due bambini di 14 e 4 anni, durante l'esibizione di una band dal vivo. L'episodio è avvenuto vicino a un evento elettorale a cui partecipava il governatore democratico Andy Beshear. La polizia non ha eseguito arresti ma ha escluso minacce in corso; i quattro feriti, trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.
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