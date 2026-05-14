Ucraina, attacco russo con missili e droni su Kiev: vittime

Nella notte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev con oltre 650 droni e 56 missili. Un edificio residenziale è crollato nel quartiere di Darnytskyi, intrappolando diverse persone. Il bilancio provvisorio del raid è di almeno un morto e 31 feriti. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha dichiarato che sul posto sono impegnati tutti i servizi di emergenza e di soccorso della città. Il presidente Zelensky ha chiesto ai partner internazionali di intervenire e non rimanere in silenzio.
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