Il Pontefice da piazza San Pietro ha parlato ai fedeli invitandoli a corrispondere all'amore di Cristo e ad affidarsi allo Spirito Santo che "è forza di verità". Gesù, ha aggiunto, "ci salva dal male e ci unisce come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa" anche quando il mondo si "ostina nel male, opprime il povero e uccide l'innocente". Poi ha spiegato le parole di Gesù sui comandamenti: "Dio ci ama anche se non li osserviamo" ricordando però che questi "sono uno stile spirituale, che è via alla salvezza" ascolta articolo

"Il mondo non può ricevere" lo Spirito della verità "finché si ostina nel male che opprime il povero, esclude il debole, uccide l'innocente". Lo ha detto Papa Leone XIV al Regina Caeli in piazza San Pietro. Il Pontefice ha parlato al fedeli del dono del Paraclito promesso da Cristo ai discepoli affermando che "proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita: ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato difensore, lo Spirito della verità". Chi, ha proseguito Leone, "corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno" perché "lo Spirito Santo è forza di verità" e Gesù "ci salva dal male e ci unisce come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa". Al contrario, ha sottolineato il Pontefice, esiste anche l’azione dell'"Accusatore", definito "padre della menzogna", "che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro".

Papa: "Dio ci ama anche se non osserviamo i comandamenti" Nella sua tradizionale riflessione domenicale il Papa ha ricordato che “l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia". Leone XIV si è soffermato a spiegare il Vangelo dell’Ultima cena e le parole di Gesù che dice: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti". I comandamenti, ha detto Leone, "ci liberano da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti". E ha aggiunto: “Osserviamo davvero i comandamenti, secondo la volontà di Dio, se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo". Per Leone XIV, "le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa". Il Pontefice ha quindi sottolineato che "i comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori; sono uno stile spirituale, che è via alla salvezza". "Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare; e quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi".

Papa: “Preoccupato per violenze in Sahel” Il Pontefice ha poi rivolto un pensiero a tutte le persone che vivono in luoghi di guerra e che soffrono per le violenze dell’uomo. In particolare Leone XIV ha detto di aver “appreso con preoccupazione dell’aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Ciad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici". "Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono, auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quella amata terra".