Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come Pontefice , si reca oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. “Viene come pellegrino di pace”, ha detto qualche giorno fa l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, presentando la visita del Pontefice. È attesa una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Santo Padre. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.

Il Pontefice decolla alle 8 dall'eliporto del Vaticano, per atterrare a Pompei alle ore 8.50. Il Papa sarà accolto da mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, delegato pontificio per il santuario, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco del capoluogo e Andreina Esposito, sindaco in carica a Pompei. Alle 9 Prevost raggiungerà a piedi la Sala Luisa Trapani, dove incontrerà il "Tempio della Carità": persone provenienti da situazioni di disagio, accolte nei diversi Centri del santuario di Pompei. Qui pronuncerà il primo saluto. Quindi alle 9.45 Papa Leone entrerà nel santuario e, dopo il saluto ad un gruppo di persone malate e disabili, si recherà nella cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del santo fondatore del santuario. Alle 10.30, nella Piazza Bartolo Longo, il Pontefice celebrerà la messa, alla quale seguirà la supplica alla Madonna di Pompei.

Il programma a Napoli

Dopo il pranzo, Papa Leone lascerà Pompei per recarsi in elicottero a Napoli. L'arrivo è previsto alle 15.15 e qui sarà accolto dal card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli oltre che dalle alte cariche istituzionali (Fico, Di Bari e Manfredi). Si trasferirà al Duomo dove alle 15.45 incontrerà sacerdoti e consacrati. È previsto un discorso di Leone XIV. Alle 16.30 il Papa lascia il Duomo e si trasferisce in auto a Piazza del Plebiscito, dove alle 17 incontrerà la cittadinanza. Qui sono attese circa 30mila persone. In piazza si terrà uno spettacolo dove alcuni giovani illustreranno il cammino fatto dalla chiesa di Napoli. Quindi entrerà nella basilica di San Francesco di Paola per salutare la comunità dei padri Minimi e alcune autorità. Chiuderà la giornata l'atto di affidamento alla Vergine Maria, e la benedizione. Il Papa tornerà in elicottero in Vaticano; l'atterraggio all'eliporto è previsto per le 19.30.

La macchina organizzativa

Già all’opera da giorni la struttura organizzativa a Napoli. I numeri parlano di diecimila transenne, un migliaio di uomini delle forze dell'ordine impegnati per la “bonifica” e poi la vigilanza, strade chiuse o tenute sotto stretto controllo. E in campo ci sono anche centinaia di uomini della struttura di volontariato della Protezione civile regionale, dell'arcidiocesi di Napoli, dello Smom e della Croce Rossa. Oltre al personale sanitario dell’Asl Napoli 1. Sia in piazza del Plebiscito che in cattedrale verranno allestiti due maxischermi per consentire ai fedeli di seguire gli eventi e una sala stampa per accogliere i giornalisti accreditati è aperta in Prefettura.