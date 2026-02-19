Il legame con Pompei

Tra le ragioni che potrebbero essere alla base del viaggio, che dovrebbe comunque realizzarsi entro l’anno, anche il fatto che tra i primi santi proclamati da Prevost, c'è stato, lo scorso 19 ottobre, anche Bartolo Longo, laico, fondatore del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Appena eletto, l'8 maggio dello scorso anno il Pontefice aveva detto: "Oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra madre".



Il programma ipotizzato

Secondo quanto emerso, il Papa dovrebbe recarsi a Pompei l'8 maggio per la messa al santuario, la supplica alla Madonna di Pompei e il pranzo con tutti i vescovi della Campania. Nel pomeriggio sarebbe poi prevista una tappa a Napoli.

La visita ad Acerra potrebbe invece svolgersi il 23 maggio, sei anni dopo la visita mancata di Papa Francesco. Bergoglio aveva programmato infatti l'incontro con la popolazione vittima dell'inquinamento della terra dei fuochi il 24 maggio del 2020, ma aveva dovuto rinviare la visita a causa del lockdown per la pandemia del Covid. Quella visita non fu più recuperata nell'agenda di Francesco. La possibile tappa ad Acerra, contestuale a quella di Pompei, rappresenterebbe una testimonianza della grande attenzione del Pontefice per la cura della casa comune, in continuità con il magistero del suo predecessore.