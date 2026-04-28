Il gip di Napoli Mariano Sorrentin nei giorni scorsi ha accolto la richiesta dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, di includere anche l'organo malato del bimbo tra i reperti biologici sui quali il collegio composto dai periti nominati dal giudice eseguirà delle verifiche ascolta articolo

Sono in programma oggi, 28 aprile, gli accertamenti dei periti sui due cuori di Domenico Caliendo, il bambino morto all’ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio dopo essere stato sottoposto a trapianto il precedente 23 dicembre. Il gip di Napoli Mariano Sorrentino, infatti, nei giorni scorsi ha accolto la richiesta dall'avvocato Francesco Petruzzi - legale della famiglia Caliendo - di includere anche il cuore malato del bimbo tra i reperti biologici sui quali il collegio composto dai periti nominati dal giudice eseguirà accertamenti nell'ambito dell'incidente probatorio. Le analisi saranno effettuate, tra l'altro, come disposto dall'autorità giudiziaria, anche sul cuore danneggiato dalle bassissime temperature a cui è stato esposto durante il trasporto da Bolzano a Napoli.

Gli accertamenti sui due cuori Inoltre agli accertamenti sanitari, oltre al medico legale Luca Scognamiglio, potrebbero partecipare da remoto anche altri tre consulenti della famiglia Caliendo. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha presentato infatti un'istanza di autorizzazione alla partecipazione, in videocollegamento, anche per il professor Gianni D. Angelini, specialista in cardiochirurgia residente nel Regno Unito, per il dottor Alessandro Iacobelli, specialista in anatomia patologica, e per la dottoressa Maria D'Amico, specialista in anestesia e rianimazione. Gli accertamenti vengono eseguiti oggi nell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal collegio di periti del giudice, in presenza dei consulenti della famiglia e dei sette medici indagati. Leggi anche A che punto è l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico