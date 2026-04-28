Re Carlo III è arrivato alla Casa Bianca, dove insieme alla Regina Camilla ha incontrato il presidente Donald Trump e la first lady Melania. "I nostri due Paesi sono tra i più straordinari al mondo, nei secoli trascorsi dalla nostra indipendenza gli americani non hanno avuto amici più stretti dei britannici", ha detto il presidente americano in un passaggio del suo discorso che sembra voler appianare le recenti tensioni con il governo di Londra sulla guerra contro l'Iran . Il monarca parlerà al Congresso alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Sarà il primo intervento di un sovrano britannico da quello della madre Elisabetta II del 1991.

"Mia madre aveva una cotta per il principe Carlo"

Trump ha aperto il suo discorso scherzando sulla pioggia che scendeva a Washington: "Oggi è proprio una bellissima giornata britannica". Poi, dopo circa cinque minuti, il presidente ha deviato dal discorso ufficiale e ha raccontato un aneddoto sulla madre Mary Anne MacLeod, scozzese. "Amava la regina, ogni volta che compariva stava incollata alla tv", ha detto. E poi rivolgendosi al sovrano. "E quando vedeva il principe diceva: 'Com'è carino!' Aveva una cotta per Carlo".

La visita alla Casa Bianca

Arrivato alla Casa Bianca, il sovrano britannico è stato accolto con gli onori militari degli Herald Trumpets dell'esercito americano, gli inni nazionali eseguiti dalla banda del corpo dei marines, e la salva d'onore di 21 colpi di cannone, seguiti da una parata di circa 300 militari. Poi il re e il presidente americano si sono spostati nello Studio Ovale per un bilaterale chiuso alla stampa.