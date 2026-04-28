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Trump a Re Carlo: "Mia madre aveva una cotta per te"

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Nel corso del vertice alla Casa Bianca con Re Carlo, Donald Trump ha condiviso un aneddoto personale sulla madre. "Amava la Famiglia Reale e la Regina - ha detto il presidente americano -. Diceva che il giovane Carlo era così carino... Mia madre si era presa una cotta per Carlo. Ci potete credere? Incredibile".

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