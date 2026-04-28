Nel corso del vertice alla Casa Bianca con Re Carlo, Donald Trump ha condiviso un aneddoto personale sulla madre. "Amava la Famiglia Reale e la Regina - ha detto il presidente americano -. Diceva che il giovane Carlo era così carino... Mia madre si era presa una cotta per Carlo. Ci potete credere? Incredibile".
Prossimi video
Gaffe di Camilla all'arrivo negli Usa: non aspetta l'inno e Carlo la richiama
Mondo
Trump a Re Carlo: "Mia madre aveva una cotta per te"
Mondo
Carlo e Camilla accolti alla Casa Bianca con onori militari
Mondo
Sky TG24 Timeline, Libano, raid IDF su infrastrutture Hezbollah
Mondo
Guerra in Ucraina, anziana signora salvata da un drone di terra
Mondo
Trump: legame Usa-Gb continuerà a lungo in futuro
Mondo
Sky TG24 Timeline, Trump scettico sull'ultima proposta di Teheran
Mondo