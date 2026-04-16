Come sta Donald Trump? Negli Usa si discute della sua salute mentale

E anche parte del mondo Maga sembra averlo abbandonato per via dei suoi comportamenti: secondo l’influente Candace Owens “è un lunatico genocida", mentre Nicholas Fuentes - estremista di destra che aveva appoggiato il presidente - ha detto: “Buona fortuna a Trump e ai repubblicani senza il voto dei cattolici, dei musulmani, degli elettori no-war, e di chiunque voleva i file di Epstein e guarda Tucker Carlson, Alex Jones e Megyn Kelly. Ma almeno sono popolari in Israele”. Intanto fra le fila repubblicane trapela disagio per l’attacco al Papa: "Lascerei stare la Chiesa", ha detto il leader dei repubblicani in Senato John Thune. "Personalmente ritengo che l'attacco diretto del presidente al Papa sia stato inappropriato", ha messo in evidenza il senatore Mike Sounds.