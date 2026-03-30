Cina, Xi ha invitato per una visita la leader opposizione di Taiwan

Cheng Li-wun, la presidente del più importante partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, si recherà in visita in Cina il mese prossimo, su invito del presidente Xi Jinping. L'agenzia di stampa statale cinese, Xinhua, ha riferito che Cheng sarà in visita dal 7 al 12 aprile e si recherà , in particolare, a Pechino, Shanghai e nella provincia orientale di Jiangsu. Cheng Li-wun, è emerso, ha "accettato con piacere" l'invito a guidare una delegazione in Cina e a contribuire a "promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto", ha dichiarato il partito di Taiwan in un comunicato, confermando la notizia.