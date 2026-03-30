Cina, Xi ha invitato per una visita la leader opposizione di Taiwan

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Cina, Xi Jinping ha invitato per una visita la leader dell'opposizione di Taiwan

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©IPA/Fotogramma

Dopo l'invito del leader cinese, Cheng Li-wun, la presidente del più importante partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, ha confermato che si recherà in visita in Cina il mese prossimo, in particolare dal 7 al 12 aprile 

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Cheng Li-wun, la presidente del più importante partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, si recherà in visita in Cina il mese prossimo, su invito del presidente Xi Jinping. L'agenzia di stampa statale cinese, Xinhua, ha riferito che Cheng sarà in visita dal 7 al 12 aprile e si recherà , in particolare, a Pechino, Shanghai e nella provincia orientale di Jiangsu. Cheng Li-wun, è emerso, ha "accettato con piacere" l'invito a guidare una delegazione in Cina e a contribuire a "promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto", ha dichiarato il partito di Taiwan in un comunicato, confermando la notizia.

Relazioni più strette

Il Kuomintang (KMT) spera, con questa visita, che si possano instaurare relazioni più strette e maggiori scambi con la Cina che Taiwan rivendica in quanto parte del proprio territorio e per cui ha minacciato di ricorrere alla forza per impadronirsene. Cheng "auspica sforzi congiunti da entrambe le parti per promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, favorire gli scambi e la cooperazione tra le due sponde e lavorare per la pace nello Stretto di Taiwan e per un maggiore benessere per i popoli di entrambe le parti", è stato riferito ancora. 

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