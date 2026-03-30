Cina, Xi ha invitato per una visita la leader opposizione di Taiwan

Cina, Xi Jinping ha invitato per una visita la leader dell'opposizione di TaiwanMondo
Dopo l'invito del leader cinese, Cheng Li-wun, la presidente del più importante partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, ha confermato che si recherà in visita in Cina il mese prossimo, in particolare dal 7 al 12 aprile
Cheng Li-wun, la presidente del più importante partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, si recherà in visita in Cina il mese prossimo, su invito del presidente Xi Jinping. L'agenzia di stampa statale cinese, Xinhua, ha riferito che Cheng sarà in visita dal 7 al 12 aprile e si recherà , in particolare, a Pechino, Shanghai e nella provincia orientale di Jiangsu. Cheng Li-wun, è emerso, ha "accettato con piacere" l'invito a guidare una delegazione in Cina e a contribuire a "promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto", ha dichiarato il partito di Taiwan in un comunicato, confermando la notizia.
Relazioni più strette
Il Kuomintang (KMT) spera, con questa visita, che si possano instaurare relazioni più strette e maggiori scambi con la Cina che Taiwan rivendica in quanto parte del proprio territorio e per cui ha minacciato di ricorrere alla forza per impadronirsene. Cheng "auspica sforzi congiunti da entrambe le parti per promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, favorire gli scambi e la cooperazione tra le due sponde e lavorare per la pace nello Stretto di Taiwan e per un maggiore benessere per i popoli di entrambe le parti", è stato riferito ancora.
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La crisi si è inasprita da quando, nell'agosto 2022, l'allora Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Ad aprile 2023 le tensioni sono riemerse dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'allora presidente della Camera Usa McCarthy. La Cina ha reagito con una simulazione di attacco sull'isola. E a fine 2025 Pechino ha annunciato nuove esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno a Taiwan