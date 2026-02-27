Offerte Sky
Cina, nuova epurazione: Xi Jinping rimuove 9 dirigenti dell'esercito

Mondo
La decisione rientra in quella che il presidente cinese Xi Jinping ha definito "lotta alla corruzione", elogiandone i progressi all'inizio di questo mese. Su 47 generali nominati nel 2022 e successivamente, l'87% è stato indagato o rimosso

La Cina ha rimosso Wang Xiangxi, il ministro per la Gestione delle emergenze, a seguito di indagini per corruzione, e 19 funzionari, di cui nove militari, dalla lista di parlamentari in vista del più importante incontro politico annuale della prossima settimana, le cosiddette “Due Sessioni” che richiameranno a Pechino migliaia di delegati da tutto il Paese. Le rimozioni sono state annunciate dal massimo organo legislativo del Paese, il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, come riportano i media statali. 

Rimosso anche il ministro per la gestione delle emergenze 

Tra i funzionari pubblici provinciali rimossi c'è l'ex segretario del partito per la regione della Mongolia Interna, Sun Shaocheng, indagato per "sospette gravi violazioni della disciplina e della legge", un modo di definire la corruzione, mentre tra i militari silurati figurano l'ex comandante della Marina Shen Jinlong e il comandante delle forze di terra Li Qiaoming. In totale sono stati rimossi cinque generali, un tenente generale e tre generali di divisione. Il Comitato permanente ha votato anche per rimuovere Liu Shaoyun dalla sua carica di capo del tribunale militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, senza spiegarne il motivo. 

 L'87% dei generali nominati nel 2022 è stato indagato o rimosso

La mossa arriva dopo l'epurazione degli ultimi due generali della potente Commissione militare centrale fino a quel momento scampati alla pulizia, Zhang Youxia, il primo vicepresidente della Commissione, componente del Politburo e il militare più alto in grado del Dragone, e Liu Zhenli, membro della Commissione e capo dello Stato maggiore congiunto. Il think tank China Power ha dichiarato in un rapporto che, su 47 generali nominati nel 2022 e successivamente, l'87% è stato indagato o rimosso. L'Assemblea nazionale del Popolo ha aggiornato l'elenco dei deputati dell'Esercito popolare di liberazione e della Polizia armata popolare, riducendo il totale a 243, come riporta il South China Morning Post

