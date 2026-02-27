Cina, nuova epurazione: Xi Jinping rimuove 9 dirigenti dell'esercito

La decisione rientra in quella che il presidente cinese Xi Jinping ha definito "lotta alla corruzione", elogiandone i progressi all'inizio di questo mese. Su 47 generali nominati nel 2022 e successivamente, l'87% è stato indagato o rimosso ascolta articolo

La Cina ha rimosso Wang Xiangxi, il ministro per la Gestione delle emergenze, a seguito di indagini per corruzione, e 19 funzionari, di cui nove militari, dalla lista di parlamentari in vista del più importante incontro politico annuale della prossima settimana, le cosiddette “Due Sessioni” che richiameranno a Pechino migliaia di delegati da tutto il Paese. Le rimozioni sono state annunciate dal massimo organo legislativo del Paese, il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, come riportano i media statali.

Rimosso anche il ministro per la gestione delle emergenze

Tra i funzionari pubblici provinciali rimossi c'è l'ex segretario del partito per la regione della Mongolia Interna, Sun Shaocheng, indagato per "sospette gravi violazioni della disciplina e della legge", un modo di definire la corruzione, mentre tra i militari silurati figurano l'ex comandante della Marina Shen Jinlong e il comandante delle forze di terra Li Qiaoming. In totale sono stati rimossi cinque generali, un tenente generale e tre generali di divisione. Il Comitato permanente ha votato anche per rimuovere Liu Shaoyun dalla sua carica di capo del tribunale militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, senza spiegarne il motivo.