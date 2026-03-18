Caro petrolio, Trump sospende per 60 giorni il Jones Act

Gli Usa, nel tentativo di arginare l’impennata dei prezzi conseguenti alla guerra in Iran, hanno deciso di sospendere la legge marittima che limita il trasporto di petrolio all'interno degli States. A rendere nota la decisione dell’amministrazione Trump è stata la portavoce Leavitt su X
Stop di 60 giorni al Jones Act contro il caro petrolio negli Stati Uniti. La sospensione della legge marittima, che limita il trasporto di petrolio all'interno degli States, è stata decisa dall'amministrazione di Donald Trump nel tentativo di arginare l'aumento dei prezzi causato dalla guerra contro l'Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). A rendere nota la decisione è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X che ha definito la deroga come "un altro passo per mitigare le perturbazioni a breve termine del mercato petrolifero mentre l’esercito americano continua a raggiungere gli obiettivi dell’operazione Epic Fury". I due mesi di sospensione della legge, si legge nel post social, "consentirà a risorse vitali come petrolio, gas naturale, fertilizzanti e carbone di fluire liberamente verso i porti degli Stati Uniti per sessanta giorni e l’Amministrazione resta impegnata a continuare a rafforzare le nostre catene di approvvigionamento critiche".
Cos’è il Jones Act
Stipulata nel 1920, la legge denominata Merchant Marine Act impone che le spedizioni nazionali utilizzino navi costruite in Usa, di proprietà americana, battenti bandiera a stelle e strisce e con a bordo un equipaggio prevalentemente statunitense. Più comunemente nota come Jones Act, questa legge è stata un pilastro della politica marittima americana per oltre un secolo rendendo però il trasporto marittimo interno molto costoso.
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