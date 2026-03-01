Dopo i raidi di Usa e Israele, Teheran ha lanciato la sua rappresaglia. A Dubai è stato colpito l’aeroporto internazionale. Migliaia le persone bloccate. Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, dei circa 4.218 voli previsti in arrivo in Paesi del Medio Oriente sabato, 966 (22,9%) sono stati cancellati. Il totale supera 1.800, includendo anche le partenze. Per oggi, domenica 1 marzo, vengono stimate almeno 716 cancellazioni
Dopo gli attacchi degli Usa e di Israele contro l’Iran, del 28 febbraio, la situazione in Medio Oriente è incerta, soprattutto perché Teheran, dalla serata di sabato, sta lanciando la sua rappresaglia sulle basi Usa nell’area, verso Israele e anche su diverse aree civili degli Emirati Arabi Uniti (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). A Dubai è stato colpito l’aeroporto internazionale (VIDEO). La società che lo gestisce ha fatto sapere che un atrio "ha subito danni lievi" e che "quattro dipendenti sono rimasti feriti". Lo scalo di Dubai, uno dei più trafficati al mondo, non è operativo e sono migliaia le persone bloccate. Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, dei circa 4.218 voli previsti in arrivo in Paesi del Medio Oriente sabato, 966 (22,9%) sono stati cancellati. Il totale supera 1.800, includendo anche le partenze. Per oggi, domenica 1 marzo, Cirium stima almeno 716 cancellazioni su 4.329 voli programmati verso il Medio Oriente. La sospensione delle attività negli aeroporti mediorientali è particolarmente d'impatto, perché questi sono tra i più importanti scali di transito al mondo dato che collegano Europa, Asia e Africa.
I voli cancellati e le scelte delle compagnie aeree
Diversi Paesi hanno chiuso lo spazio aereo dopo i raid di Stati Uniti e Israele contro Teheran e altre città iraniane. Iraq, Iran, Israele, Siria, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato chiusure almeno parziali nelle ore successive. Compagnie tra cui Air France, Air India, Turkish Airlines, Norwegian e Air Algerie hanno comunicato cancellazioni diffuse. In particolare Cirium segnala che Emirates ed Etihad hanno cancellato rispettivamente il 38% e il 30% dei voli, mentre Qatar Airways ha sospeso tutti i voli da Doha, cancellando il 41% del totale. Syrian Air ha cancellato tutti i voli "fino a nuovo ordine". Delta ha sospeso la rotta New York-Tel Aviv fino a domenica. American Airlines ha "temporaneamente sospeso" i voli Doha-Philadelphia. Air India e Biman Bangladesh Airlines hanno sospeso i collegamenti con tutte le destinazioni in Medio Oriente mentre Pakistan International Airlines ha sospeso i voli verso Emirati, Bahrein, Doha e Kuwait. Turkish Airlines ha sospeso i voli verso 10 Paesi dell'area. Air France ha cancellato sabato i voli per Dubai, Riad e Beirut e i voli per Tel Aviv fino almeno a domenica. Scelte simili per molte altre compagnie europee, come ad esempio Lufthansa: il gruppo tedesco, che include Swiss e ITA Airways, ha fatto sapere che tutte le controllate hanno sospeso anche i voli da e per Dubai e Abu Dhabi.
Approfondimento
A seguito degli attacchi all'Iran da parte di Usa e Israele, a Teheran si è scatenato il panico tra la popolazione civile. Oltre all'intenso traffico nelle strade, molti cittadini si sono recati nei supermercati per fare provviste, altri si sono accalcati nelle stazioni di rifornimento prima di lasciare la città