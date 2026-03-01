Dopo gli attacchi degli Usa e di Israele contro l’Iran, del 28 febbraio, la situazione in Medio Oriente è incerta, soprattutto perché Teheran, dalla serata di sabato, sta lanciando la sua rappresaglia sulle basi Usa nell’area, verso Israele e anche su diverse aree civili degli Emirati Arabi Uniti ( TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ). A Dubai è stato colpito l’aeroporto internazionale ( VIDEO ). La società che lo gestisce ha fatto sapere che un atrio "ha subito danni lievi" e che "quattro dipendenti sono rimasti feriti". Lo scalo di Dubai, uno dei più trafficati al mondo, non è operativo e sono migliaia le persone bloccate. Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, dei circa 4.218 voli previsti in arrivo in Paesi del Medio Oriente sabato, 966 (22,9%) sono stati cancellati. Il totale supera 1.800, includendo anche le partenze. Per oggi, domenica 1 marzo, Cirium stima almeno 716 cancellazioni su 4.329 voli programmati verso il Medio Oriente. La sospensione delle attività negli aeroporti mediorientali è particolarmente d'impatto, perché questi sono tra i più importanti scali di transito al mondo dato che collegano Europa, Asia e Africa.

I voli cancellati e le scelte delle compagnie aeree

Diversi Paesi hanno chiuso lo spazio aereo dopo i raid di Stati Uniti e Israele contro Teheran e altre città iraniane. Iraq, Iran, Israele, Siria, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato chiusure almeno parziali nelle ore successive. Compagnie tra cui Air France, Air India, Turkish Airlines, Norwegian e Air Algerie hanno comunicato cancellazioni diffuse. In particolare Cirium segnala che Emirates ed Etihad hanno cancellato rispettivamente il 38% e il 30% dei voli, mentre Qatar Airways ha sospeso tutti i voli da Doha, cancellando il 41% del totale. Syrian Air ha cancellato tutti i voli "fino a nuovo ordine". Delta ha sospeso la rotta New York-Tel Aviv fino a domenica. American Airlines ha "temporaneamente sospeso" i voli Doha-Philadelphia. Air India e Biman Bangladesh Airlines hanno sospeso i collegamenti con tutte le destinazioni in Medio Oriente mentre Pakistan International Airlines ha sospeso i voli verso Emirati, Bahrein, Doha e Kuwait. Turkish Airlines ha sospeso i voli verso 10 Paesi dell'area. Air France ha cancellato sabato i voli per Dubai, Riad e Beirut e i voli per Tel Aviv fino almeno a domenica. Scelte simili per molte altre compagnie europee, come ad esempio Lufthansa: il gruppo tedesco, che include Swiss e ITA Airways, ha fatto sapere che tutte le controllate hanno sospeso anche i voli da e per Dubai e Abu Dhabi.