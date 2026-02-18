Incendio Sannazaro, i grandi teatri storici distrutti dalle fiamme in Italia e nel mondoMondo
Introduzione
L'incendio che il 17 febbraio ha distrutto lo storico teatro Sannazzaro, nel cuore del quartiere Chiaia di Napoli, è solo l'ultimo di una serie di roghi che hanno colpito i luoghi simbolo della cultura. Dal dramma portato in scena a quello nella realtà: nella storia sono numerosi gli episodi di teatri in Italia e nel mondo andati distrutti, non sempre per motivi accidentali, a causa delle fiamme. Ecco un riepilogo
Quello che devi sapere
Cosa è successo al Sannazzaro
Inaugurata a metà del 1800, la storica "bomboniera" della commedia napoletana dove si sono esibiti tra gli altri Eduardo De Filippo, Eleonora Duse e Eduardo Scarpetta è andata distrutta nella notte del 17 febbraio per cause ancora da chiarire. Ingente la prima stima dei danni che ammonta a 60-70 milioni di euro.
Per approfondire: La storia del Teatro Sannazaro, dall'apertura nel 1847 all'incendio. FOTO
Globe Theatre (Londra) - 1613
Dal capoluogo partenopeo a Venezia, da Barcellona a New York: le città hanno fatto i conti con roghi che hanno mandato in macerie legno, stoffe, decorazioni impattando su strutture pensate per trasmettere emozioni dal vivo grazie all'arte scenica. È il 29 giugno 1613 quando al Globe Theatre di Londra un cannone utilizzato per la rappresentazione dell'Enrico VIII di William Shakeaspeare incendia il tetto di paglia riducendo in cenere l'iconica struttura circolare.
Per approfondire: Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili
Teatro San Carlo (Napoli) - 1816
La presenza di materiali facilmente infiammabili ma anche l'utilizzo di un'illuminazione poco sicura sono tra le cause principali dei roghi. Il 12 febbraio 1816 la città di Napoli fa i conti con un incendio al Teatro lirico di San Carlo innescato da una lanterna rimasta accesa durante le prove.
Per approfondire: Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: la cupola crolla distrutta dalle fiamme. VIDEO
Teatro La Fenice (Venezia) - 1836 e 1996
A Venezia, il Teatro La Fenice viene distrutto per la prima volta il 13 dicembre 1836 a causa di una caldaia difettosa. Un secondo rogo, questa volta doloso, avviene il 29 gennaio 1996 quando va in fumo quasi l'intera struttura, incluso il patrimonio artistico custodito all'intero. La ricostruzione porta alla riapertura in tempi record con un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti: è il 12 dicembre 2003.
Teatro Petruzzelli (Bari) - 1991
Sempre per mano dell'uomo, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1991 le fiamme avvolgono il Teatro Petruzzelli, storico "salotto culturale" della città di Bari, inaugurato nel 1903. Dopo 18 anni di chiusura e ritardi nei lavori di ricostruzione, il 4 ottobre 2009 la struttura viene nuovamente riconsegnata alla città.
Teatre del Liceu (Barcellona) - 1861 e 1994
In Spagna, il Teatre del Liceu, subisce la stessa sorte della Fenice. Il primo incendio, avvenuto il 9 aprile 1861 - appena quattordici anni dopo l'inaugurazione - manda in fumo l'intera struttura, ad eccezione dell'ingresso e del Salone degli Specchi. Il 31 gennaio 1994 un secondo rogo devasta auditorium e palcoscenico: saranno necessari cinque anni di lavori per giungere al ripristino dell'edificio. La città catalana ha fatto i conti anche con una serie di incendi che hanno coinvolto l'antico Teatre Principal: ben quattro tra il 1787 e il 1933 hanno causato la progressiva decadenza come centro scenico di riferimento.
Ring Theater (Vienna) - 1881
Nel XIX secolo la stabilità dei teatri in Europa era precaria, soprattutto per l'uso massiccio del legno, altamente infiammabile, delle decorazioni in tessuto e per l'illuminazione tramite le lampade a gas. Secondo una stima effettuata dall'ingegnere tedesco August Foelsch, un quarto degli edifici realizzati nel Vecchio Continente rischiava di andare distrutto entro pochi anni dall'apertura. Da Livorno a Parigi da Nizza a Exeter: sono molteplici gli incendi con vittime e feriti. L'8 dicembre 1881 un rogo al Ring Theater di Vienna durante la rappresentazione dei Racconti di Hoffmann causa oltre 400 vittime.
Brooklyn Theatre (New York) - 1876
Non solo in Europa. Anche Oltreoceano si registrano gravi incidenti ai teatri spesso causati da oggetti di scena. È il caso del Brooklyn Theatre di New York quando il 5 dicembre 1876 una lampada utilizzata sul palco per lo spettacolo The Two Orphans è responsabile della morte di 300 persone. Nel frattempo, monta il dibattito pubblico per rendere i luoghi della cultura più sicuri. Da Londra, Eyre Massey Shaw, capo della Metropolitan Fire Brigade pubblica 'Fires in Theatres', ammonisce sui rischi prodotti nelle sale e pone una nuova attenzione sulla sicurezza.
Iroquois Theater (Chicago) - 1903
Nonostante la formazione di un corpo di Vigili del fuoco specializzato e l'adozione di nuove regole, si susseguono altri episodi. L'incidente più grave in un teatro negli Stati Uniti ha luogo il 30 dicembre 1903 all'Iroquois Theater di Chicago. Inaugurato solo pochi mesi prima e pubblicizzato sulla stampa come "totalmente ignifugo" ospitava quel giorno 2mila persone, oltre la capienza massima. Una scintilla prodotta da una lampada ad arco su una tenda sprigionò le fiamme sul sipario scatenando la calca e causando 600 morti.
Nuove regole sulla sicurezza
Dopo il dramma di Chicago, la normativa sulla sicurezza nei teatri americani ha registrato un salto di qualità con l'adozione di uscite verso l'esterno e l'invenzione di maniglioni antipanico. Gli sviluppi hanno riguardato anche la segnaletica per le uscite di emergenza e regolamenti rigidi sull'evacuazione del pubblico in sala.
Per approfondire: Incendio teatro Sannazaro a Napoli, le immagini dall'alto. VIDEO