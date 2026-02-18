In Spagna, il Teatre del Liceu, subisce la stessa sorte della Fenice. Il primo incendio, avvenuto il 9 aprile 1861 - appena quattordici anni dopo l'inaugurazione - manda in fumo l'intera struttura, ad eccezione dell'ingresso e del Salone degli Specchi. Il 31 gennaio 1994 un secondo rogo devasta auditorium e palcoscenico: saranno necessari cinque anni di lavori per giungere al ripristino dell'edificio. La città catalana ha fatto i conti anche con una serie di incendi che hanno coinvolto l'antico Teatre Principal: ben quattro tra il 1787 e il 1933 hanno causato la progressiva decadenza come centro scenico di riferimento.