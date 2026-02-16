Dai dati raccolti da ch-aviation e riportati dal Corriere in merito alla sicurezza aerea, alla crescita prevista del traffico di passeggeri e alle sfide energetiche che il nuovo anno porterà con sé evidenziate da IATA ascolta articolo

In base a quanto riportato nell'analisi della piattaforma specializzata ch-aviation sulle segnalazioni tra incidenti e inconvenienti nel 2025, l’anno appena trascorso è stato tra i più sicuri di sempre. Nonostante la sicurezza del mezzo di trasporto aereo, ad oggi però, sono diverse le sfide che le compagnie continuano ad affrontare per mantenere standard elevati: manutenzione dei mezzi obsoleti e risoluzione di problemi tecnici, transizione energetica, formazione e tutela del personale di bordo e di terra. Nel 2025 su 38,9 milioni di voli e 5 miliardi di passeggeri, si sono verificati otto disastri aerei che hanno portato alla morte 362 persone tra passeggeri e personale di bordo, riporta il Corriere. Nel 2026 l’International Air Transport Association ha stimato una crescita nel traffico dei passeggeri del 4.9% e il Medio Oriente potrebbe essere la regione con il margine di profitto del settore più elevato.





L'analisi di ch-aviation riportata dal Corriere Nello studio di ch-aviation, che racchiude anche i dati elaborati da Flight Safety Foundation e che è stato riportato dal Corriere, sono stati calcolati i tassi di incidenti dei dieci esemplari aerei che hanno volato di più nel 2025. Di quelli a corridoio singolo, l'aereo che ha volato di più è stato il Boeing 737-800 con 8,4 milioni di voli completi ma anche l'esemplare che l'anno scorso ha avuto più incidenti/inconvenienti con 158 segnalazioni, seguito dall'Airbus A320-200 con 5,7 milioni di voli e 136 segnalazioni e dall'A320-200neo con circa 2,9 milioni di voli e 50 segnalazioni. I numeri riportati nell'analisi, però, dovrebbero essere rapportati con il numero totale di decolli e atterraggi effettuati per avere una panoramica reale.

IATA: "per il 2026 crescita traffico passeggeri del 4,9%" L'International Air Transport Association (IATA), l'associazione di categoria che rappresenta oltre 360 compagnie aeree, coprendo circa l'85% del traffico aereo globale, ha stimato una possibile crescita del traffico passeggeri del 4,9% prevista per il 2026, misurata in RPK e trainata dall'espansione della regione Asia-Pacifico del 7,3%. Questa decelerazione marginale rispetto al 2025 è dovuta principalmente ai persistenti vincoli dal lato dell'offerta, tra cui la limitata disponibilità di aeromobili e la carenza di manodopera.

IATA: "Medio Oriente regione con i margini di profitto più elevati" A livello regionale, l'Europa è destinata a registrare l'utile netto più elevato, sottolinea IATA, grazie soprattutto alla performance stellare della Turchia. Il Medio Oriente è la regione con i margini di profitto più elevati. L'Asia-Pacifico è dove la crescita è più rapida, mentre l'America Latina mostra segni di miglioramento strutturale. Il Nord America si trova ad affrontare nuove difficoltà, tra cui la stagnazione della domanda interna e i vincoli operativi, ma rimane un fattore chiave per la redditività del settore.