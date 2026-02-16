Gli aerei più utilizzati nel mondo, i dati sulla sicurezza del 2025 e le sfide del 2026Mondo
Dai dati raccolti da ch-aviation e riportati dal Corriere in merito alla sicurezza aerea, alla crescita prevista del traffico di passeggeri e alle sfide energetiche che il nuovo anno porterà con sé evidenziate da IATA
In base a quanto riportato nell'analisi della piattaforma specializzata ch-aviation sulle segnalazioni tra incidenti e inconvenienti nel 2025, l’anno appena trascorso è stato tra i più sicuri di sempre. Nonostante la sicurezza del mezzo di trasporto aereo, ad oggi però, sono diverse le sfide che le compagnie continuano ad affrontare per mantenere standard elevati: manutenzione dei mezzi obsoleti e risoluzione di problemi tecnici, transizione energetica, formazione e tutela del personale di bordo e di terra. Nel 2025 su 38,9 milioni di voli e 5 miliardi di passeggeri, si sono verificati otto disastri aerei che hanno portato alla morte 362 persone tra passeggeri e personale di bordo, riporta il Corriere. Nel 2026 l’International Air Transport Association ha stimato una crescita nel traffico dei passeggeri del 4.9% e il Medio Oriente potrebbe essere la regione con il margine di profitto del settore più elevato.
L’analisi di ch-aviation riportata dal Corriere
Nello studio di ch-aviation, che racchiude anche i dati elaborati da Flight Safety Foundation e che è stato riportato dal Corriere, sono stati calcolati i tassi di incidenti dei dieci esemplari aerei che hanno volato di più nel 2025. Di quelli a corridoio singolo, l'aereo che ha volato di più è stato il Boeing 737-800 con 8,4 milioni di voli completi ma anche l’esemplare che l’anno scorso ha avuto più incidenti/inconvenienti con 158 segnalazioni, seguito dall’Airbus A320-200 con 5,7 milioni di voli e 136 segnalazioni e dall’A320-200neo con circa 2,9 milioni di voli e 50 segnalazioni. I numeri riportati nell’analisi, però, dovrebbero essere rapportati con il numero totale di decolli e atterraggi effettuati per avere una panoramica reale.
IATA: “per il 2026 crescita traffico passeggeri del 4,9%”
L'International Air Transport Association (IATA), l'associazione di categoria che rappresenta oltre 360 compagnie aeree, coprendo circa l'85% del traffico aereo globale, ha stimato una possibile crescita del traffico passeggeri del 4,9% prevista per il 2026, misurata in RPK e trainata dall'espansione della regione Asia-Pacifico del 7,3%. Questa decelerazione marginale rispetto al 2025 è dovuta principalmente ai persistenti vincoli dal lato dell'offerta, tra cui la limitata disponibilità di aeromobili e la carenza di manodopera.
IATA: “Medio Oriente regione con i margini di profitto più elevati”
A livello regionale, l'Europa è destinata a registrare l'utile netto più elevato, sottolinea IATA, grazie soprattutto alla performance stellare della Turchia. Il Medio Oriente è la regione con i margini di profitto più elevati. L'Asia-Pacifico è dove la crescita è più rapida, mentre l'America Latina mostra segni di miglioramento strutturale. Il Nord America si trova ad affrontare nuove difficoltà, tra cui la stagnazione della domanda interna e i vincoli operativi, ma rimane un fattore chiave per la redditività del settore.
L’AI rappresenta una sfida per la transizione energetica del settore. Perché?
L'intelligenza artificiale e i flussi commerciali associati rappresentano un'opportunità per il trasporto aereo di merci ma sono molto meno utili per la transizione energetica globale, si legge nel report IATA di dicembre del 2025. La crescente domanda di elettricità da parte dei data center sta aumentando la concorrenza per le limitate energie rinnovabili, rendendo più difficile garantire input a prezzi accessibili per il carburante sostenibile per l'aviazione (SAF). Senza una politica coordinata che dia priorità alle energie rinnovabili e salvaguardi il fabbisogno di carburante liquido, ciò potrebbe ritardare la decarbonizzazione dell'aviazione e distogliere gli investimenti da soluzioni climatiche critiche.
