Wizz Air, nel 2026 aumento del 25% per voli tra Italia e Spagna

Introduzione
Wizz Air, la compagnia aerea reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato pochi giorni fa a Milano le rotte del vettore verso il Paese iberico per il 2026. Ecco tutti i dati
Quello che devi sapere
WizzAir rafforza la propria presenza in Italia
Wizz Air sta rafforzando la propria presenza in Italia, con oltre 120 milioni di voli pianificati per il 2026, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno, accompagnati da un'espansione analoga della capacità. I posti offerti saliranno infatti a oltre 27 milioni, ponendosi come il mercato più grande del network. WizzAir si conferma terza compagnia aerea nel Paese per quota di mercato all'inizio del 2026, con 21 milioni di passeggeri trasportati lo scorso anno, in aumento dell'8,9% rispetto al 2024 e con 266 rotte verso 33 Paesi. L’obiettivo per il 2026 sarà quello di raggiungere quota 80 milioni di passeggeri in Europa ed espandere la flotta a 500 aeromobili, come da progetto “Wizz 500” previsto per il 2030.
Il ruolo chiave di Milano Malpensa
Nel 2026 Wizz Air prevede di sostenere la crescita nazionale con 30 aeromobili con base in Italia. A questa strategia di crescita si affianca il rafforzamento dell'asse Italia-Spagna: il vettore opera nel Paese su cinque basi, Malpensa, Roma, Napoli, Venezia e Catania e un Training Center a Roma da 40 milioni di euro con simulatori di volo, il secondo per il network.
La base di Malpensa, che celebrerà il sesto anniversario quest’anno, si conferma strategica per la Spagna con otto Airbus A321neo e nove rotte. Solo da Malpensa e Bergamo, Wizz Air nel 2025 ha trasportato 35 milioni di passeggeri e nella prossima stagione offrirà 47 frequenze settimanali verso la Spagna per un’offerta di oltre un milione di posti per l’anno in corso, pari a un aumento del 36% rispetto all’anno precedente.
I voli in programma
L'offerta prevede collegamenti giornalieri verso Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia, oltre a voli potenziati su Madrid e Malaga, e l'avvio del nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana. Nel complesso, il network Italia-Spagna conta 25 rotte dedicate, di cui quattro annunciate nell'ultimo mese, confermandosi come uno dei pilastri strategici dell'operatività del gruppo. Per il 2026 Wizz Air stima di mettere in vendita oltre 3 milioni di posti sui collegamenti tra i due Paesi, con una crescita del 26% rispetto all'anno precedente.
Imperiale (Wizz Air): “Malpensa cuore pulsante del nostro progetto”
Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Malpensa non è solo una base operativa strategica per Wizz Air, ma il cuore pulsante di un progetto ambizioso che ci vede lavorare fianco a fianco con l’Ente Spagnolo del Turismo per unire ancora di più l'Italia e la Spagna. Crediamo fermamente nel valore di questa collaborazione: Wizz Air si pone oggi come il ponte naturale e privilegiato che connette queste due nazioni così vicine, rendendo le eccellenze del territorio spagnolo — dalla cultura di Bilbao alle tradizioni delle Baleari — accessibili a migliaia di viaggiatori italiani. Questa sinergia con l'Ente ci permette di trasformare il volo in un’opportunità di scambio profondo, favorendo una mobilità che sia non solo frequente e conveniente, ma anche motore di crescita per l’intero ecosistema turistico ed economico dei due Paesi.” Imperiale ha inoltre aggiunto che "Wizz Air ha richiesto l’autorizzazione ad operare voli charter e cargo tra Londra e New York, e un ordine di 11 aeromobili a lungo raggio A321Xlr", specificando che il lungo raggio non è attualmente in programma.
Pérez-Sauquillo: “Connessioni tra i due Paesi rafforzano il turismo”
Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti come Bilbao, nuova proposta di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze”.
