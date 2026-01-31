Wizz Air, nel 2026 aumento del 25% per voli tra Italia e Spagna

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Malpensa non è solo una base operativa strategica per Wizz Air, ma il cuore pulsante di un progetto ambizioso che ci vede lavorare fianco a fianco con l’Ente Spagnolo del Turismo per unire ancora di più l'Italia e la Spagna. Crediamo fermamente nel valore di questa collaborazione: Wizz Air si pone oggi come il ponte naturale e privilegiato che connette queste due nazioni così vicine, rendendo le eccellenze del territorio spagnolo — dalla cultura di Bilbao alle tradizioni delle Baleari — accessibili a migliaia di viaggiatori italiani. Questa sinergia con l'Ente ci permette di trasformare il volo in un’opportunità di scambio profondo, favorendo una mobilità che sia non solo frequente e conveniente, ma anche motore di crescita per l’intero ecosistema turistico ed economico dei due Paesi.” Imperiale ha inoltre aggiunto che "Wizz Air ha richiesto l’autorizzazione ad operare voli charter e cargo tra Londra e New York, e un ordine di 11 aeromobili a lungo raggio A321Xlr", specificando che il lungo raggio non è attualmente in programma.