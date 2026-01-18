Voli aerei, le 10 mete più economiche del 2026 e quando conviene prenotare: la classificaEconomia
Introduzione
Come evidenzia una ricerca condotta dalla piattaforma Skyscanner, quasi otto italiani su dieci (79%) valutano un viaggio all’estero nel corso di quest'anno. Circa la metà (45%) ha già ultimato la prenotazione dei voli, percentuale che nel caso dell'hotel e del noleggio auto, si riduce rispettivamente al 33% e al 14%. A frenare l'acquisto è soprattutto l’indecisione sui periodi e le destinazioni così come la preoccupazione di costi eccessivi. Il portale ha stilato la classifica delle dieci mete tra Italia, Europa e Africa che a gennaio 2026 offrono il risparmio maggiore. Ecco quali sono.
L'indagine di Skyscanner
Stando alla rilevazione, condotta lo scorso dicembre su un campione di mille rispondenti, quasi sei viaggiatori su dieci (59%) dichiarano l’intenzione di partire ma non hanno ancora individuato la finestra temporale adatta. Per il 44% poi non è chiara in questa fase la località su dove convergere e il 15% attende tempi migliori per vedere un calo delle tariffe.
Dove spuntare prezzi inferiori a 233 euro a/r. Napoli prima
Dal sondaggio emerge inoltre come oltre un quarto dei rispondenti si aspetti di trovare in fase di prenotazione i biglietti aerei non inferiori ai 400 euro andata e ritorno. L’analisi di Skyscanner effettuata su migliaia di rotte ha individuato dieci destinazioni “low cost” dove poter spuntare tariffe sotto i 233 euro. Al primo posto in classifica si colloca Napoli con prezzi medi intorno agli 89 euro a/r.
Kittila (Finlandia) e Budapest (Ungheria) sul podio
Tra le località più a basso impatto economico spiccano al secondo posto Kittila, nel nord della Finlandia, e Budapest, in Ungheria, con tariffe medie andata e ritorno rispettivamente pari a 105 e 110 euro a persona.
Dalla 4° alla 7° posizione
Secondo la classifica pubblicata da Skyscanner, il gradino appena sotto il podio è occupato dalla capitale britannica, Londra, dove è possibile acquistare biglietti dall'Italia in media sui 118 euro a/r. Tariffe contenute riguardano poi Atene (Grecia) in quinta posizione con 134 euro e a seguire Lisbona (Portogallo), sesta con 143 euro a/r, cinque in meno rispetto alla capitale austriaca, Vienna.
Dalla 8° alla 10° posizione
Nella top ten delle destinazioni economiche trovano spazio, inoltre, Copenaghen (Danimarca) dove un volo andata e ritorno dall’Italia prenotato nei giorni di bassa affluenza costa in media 168 euro. Chiudono la classifica Istanbul, Turchia, e Sal, Capo Verde, con tariffe rispettivamente di 216 e 233 euro.
Qual è il giorno più economico per volare?
Oltre a distanza e stagione dell'anno, a determinare il prezzo finale sul biglietto concorrono altri fattori, come il giorno nel quale si sceglie di partire. Secondo la piattaforma di prenotazioni online, il venerdì svetta, a sorpresa, come il giorno della settimana dove è più economico imbarcarsi.
Quale giorno gli italiani preferiscono per prenotazione
La potenziale convenienza sulla giornata del venerdì contrasta con la percezione dei rispondenti: solo il 2% lo indica come adatto all’acquisto di un biglietto mentre le preferenze convergono soprattutto sulla parte centrale della settimana: martedì e mercoledì totalizzano rispettivamente il 29% e il 25% delle risposte.
Maglietta (Skyscanner): “Gennaio mese cruciale per piani viaggio”
Per Stefano Maglietta, travel trend expert di Skyscanner, gennaio si conferma un mese “cruciale” per la pianificazione dei viaggi. “Le nostre analisi mostrano che nel 2026 molti italiani si sentono sopraffatti dalla prenotazione e i costi preoccupano”, afferma.
Come monitorare le offerte
Va detto che alcune destinazioni possono risultare più economiche di altre solo in determinati momento dell’anno. Per questo motivo è necessario tenere monitorate le mete con le variazioni di prezzo mese per mese e il giorno migliore per partire. In febbraio, per esempio, località turistiche note come Vienna (Austria) o Marrakesh, in Marocco, propongono voli a 84 euro andata e ritorno. Spuntano poi mete meno battute come Tirana, capitale dell’Albania, con tariffe a 52 a/r.
Altri strumenti di risparmio
Su diversi portali di prenotazione voli, sono poi disponibili servizi che consentono di affinare il monitoraggio delle rotte. Come per esempio il filtro che segnala cali anomali delle tariffe medie di almeno il 20% oppure la ricerca “ovunque” che amplia l'esplorazione della mappa in favore del prezzo più vantaggioso. Per chi ha scelto la città, ma preferisce attendere il momento giusto, c’è poi la possibilità di salvare la rotta e tenere traccia delle oscillazioni di costo.
