Introduzione

Come evidenzia una ricerca condotta dalla piattaforma Skyscanner, quasi otto italiani su dieci (79%) valutano un viaggio all’estero nel corso di quest'anno. Circa la metà (45%) ha già ultimato la prenotazione dei voli, percentuale che nel caso dell'hotel e del noleggio auto, si riduce rispettivamente al 33% e al 14%. A frenare l'acquisto è soprattutto l’indecisione sui periodi e le destinazioni così come la preoccupazione di costi eccessivi. Il portale ha stilato la classifica delle dieci mete tra Italia, Europa e Africa che a gennaio 2026 offrono il risparmio maggiore. Ecco quali sono.