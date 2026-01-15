Quali sono le compagnie aeree più sicure per volare? La classifica

Da tenere a mente, spiega sempre la Ceo Sharon Petersen, è “quanto poco separi le prime posizioni”. Solamente 1,3 punti distanziano le prime sei posizioni. Per questo, aggiunge, “tutte le compagnie nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea, e affermare che una sia significativamente più sicura o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso.”