Quali sono le compagnie aeree più sicure per volare? La classifica

Quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo per volare? La classifica 2026

Mondo
©Getty

Introduzione

Con quale compagnia aerea è più sicuro volare? Quali sono le compagnie low cost più sicure del mondo? Ha provato a dare una risposta, anche per il 2026, il sito AirlineRatings.com, valutando la sicurezza e i servizi offerti dalle principali aziende che operano nel settore dell’aerotrasporto a livello mondiale. Ecco cosa è emerso

Quello che devi sapere

I criteri per determinare le compagnie aeree più sicure

In tutto sono state monitorate 320 compagnie aeree. I criteri per decidere quali siano effettivamente le più sicure, spiega la Ceo di AirlineRatings.com Sharon Petersen, includono ad esempio i tassi di incidenti (sia gravi che meno gravi) sul numero totale dei voli operati, la formazione dei piloti, l’anzianità della flotta, la trasparenza, l'audit di sicurezza a bordo. Novità di quest’anno è che è stato dato maggior peso rispetto al passato alla prevenzione delle turbolenze, che ancora oggi - si spiega - restano “la principale causa di infortuni a bordo”. 

 

Le 25 compagnie full-service in cima alla classifica

Per quanto riguarda le compagnie full-service, cioè quelle che offrono un servizio completo di tutti i comfort ai passeggeri a bordo, nella classifica non compare la nostrana ITA Airways.

 

Ecco le prime 25 posizioni:

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways.

 

Perché Etihad è al primo posto

Per la prima volta, si sottolinea, una compagnia della zona del Golfo, Etihad, approda al primo posto. Lo fa grazie a elementi come “flotta giovane, miglioramenti nella sicurezza in cabina, in particolare sulla turbolenza, nessun incidente grave nella storia e il più basso tasso di incidenti per volo tra le compagnie della lista”, oltre che un’eccellente gestione delle turbolenze. Come “novità degne di nota” si segnalano anche le presenze di STARLUX e Fiji Airways, al loro debutto in classifica, di cui si mette in luce un “approccio alla sicurezza e alla trasparenza” definito “eccezionale”. 

 

Un aereo della flotta Etihad
Un aereo della flotta Etihad - ©IPA/Fotogramma
Leader mondiali della sicurezza aerea

Da tenere a mente, spiega sempre la Ceo Sharon Petersen, è “quanto poco separi le prime posizioni”. Solamente 1,3 punti distanziano le prime sei posizioni. Per questo, aggiunge, “tutte le compagnie nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea, e affermare che una sia significativamente più sicura o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso.”

Le 25 compagnie low-cost più sicure per volare

Classifica a parte è quella per le compagnie low-cost. Qui le prime 25:

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai (ora considerata full-service e valutata di conseguenza nelle future pubblicazioni)
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair (Irlanda e UK)
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile.

©IPA/Fotogramma
La Cina entra in classifica

Come per le full-service, anche per le aziende low-cost in testa alla classifica ci sono state novità, come l’arrivo di Spring Airlines China (la prima compagnia cinese ad approdare nella lista) e il netto miglioramento di airBaltic. La numero uno rimane però la stessa dello scorso anno, HK Express, “grazie a flotta moderna, tasso di incidenti eccezionalmente basso e un audit di sicurezza a bordo quasi perfetto”. 

Un aereo della flotta di Spring Airlines China
Un aereo della flotta di Spring Airlines China - ©Getty
Il tasso effettivo di incidenti per volo

Può sorprendere sapere che, come dice Petersen, “tutte le compagnie aeree presenti nella lista del 2026 hanno registrato incidenti negli ultimi due anni, dai contatti della coda (tail strikes) a incendi a bordo e spegnimenti dei motori”. Questo non deve però spaventare: il tasso effettivo di incidenti per volo varia tra 0,002 e 0,09 tra le compagnie, ottimo segnale di salute per il comparto nella sua interezza.

 

