Quali sono le compagnie aeree più sicure per volare? La classifica

Introduzione
Con quale compagnia aerea è più sicuro volare? Quali sono le compagnie low cost più sicure del mondo? Ha provato a dare una risposta, anche per il 2026, il sito AirlineRatings.com, valutando la sicurezza e i servizi offerti dalle principali aziende che operano nel settore dell’aerotrasporto a livello mondiale. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
I criteri per determinare le compagnie aeree più sicure
In tutto sono state monitorate 320 compagnie aeree. I criteri per decidere quali siano effettivamente le più sicure, spiega la Ceo di AirlineRatings.com Sharon Petersen, includono ad esempio i tassi di incidenti (sia gravi che meno gravi) sul numero totale dei voli operati, la formazione dei piloti, l’anzianità della flotta, la trasparenza, l'audit di sicurezza a bordo. Novità di quest’anno è che è stato dato maggior peso rispetto al passato alla prevenzione delle turbolenze, che ancora oggi - si spiega - restano “la principale causa di infortuni a bordo”.
Le 25 compagnie full-service in cima alla classifica
Per quanto riguarda le compagnie full-service, cioè quelle che offrono un servizio completo di tutti i comfort ai passeggeri a bordo, nella classifica non compare la nostrana ITA Airways.
Ecco le prime 25 posizioni:
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar Airways
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta
- American Airlines
- Fiji Airways.
Perché Etihad è al primo posto
Per la prima volta, si sottolinea, una compagnia della zona del Golfo, Etihad, approda al primo posto. Lo fa grazie a elementi come “flotta giovane, miglioramenti nella sicurezza in cabina, in particolare sulla turbolenza, nessun incidente grave nella storia e il più basso tasso di incidenti per volo tra le compagnie della lista”, oltre che un’eccellente gestione delle turbolenze. Come “novità degne di nota” si segnalano anche le presenze di STARLUX e Fiji Airways, al loro debutto in classifica, di cui si mette in luce un “approccio alla sicurezza e alla trasparenza” definito “eccezionale”.
Leader mondiali della sicurezza aerea
Da tenere a mente, spiega sempre la Ceo Sharon Petersen, è “quanto poco separi le prime posizioni”. Solamente 1,3 punti distanziano le prime sei posizioni. Per questo, aggiunge, “tutte le compagnie nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea, e affermare che una sia significativamente più sicura o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso.”
Le 25 compagnie low-cost più sicure per volare
Classifica a parte è quella per le compagnie low-cost. Qui le prime 25:
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai (ora considerata full-service e valutata di conseguenza nelle future pubblicazioni)
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair (Irlanda e UK)
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile.
La Cina entra in classifica
Come per le full-service, anche per le aziende low-cost in testa alla classifica ci sono state novità, come l’arrivo di Spring Airlines China (la prima compagnia cinese ad approdare nella lista) e il netto miglioramento di airBaltic. La numero uno rimane però la stessa dello scorso anno, HK Express, “grazie a flotta moderna, tasso di incidenti eccezionalmente basso e un audit di sicurezza a bordo quasi perfetto”.
Il tasso effettivo di incidenti per volo
Può sorprendere sapere che, come dice Petersen, “tutte le compagnie aeree presenti nella lista del 2026 hanno registrato incidenti negli ultimi due anni, dai contatti della coda (tail strikes) a incendi a bordo e spegnimenti dei motori”. Questo non deve però spaventare: il tasso effettivo di incidenti per volo varia tra 0,002 e 0,09 tra le compagnie, ottimo segnale di salute per il comparto nella sua interezza.
