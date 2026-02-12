Crans-Montana, Moretti attacca Comune: "Mai controlli". Oggi viene sentita Jessica MaricMondo
Il Constellation, dove nel rogo di Capodanno sono morte 41 persone, era un locale sicuro. Se non lo era, la colpa è delle istituzioni che non hanno mai svolto il loro compito di controllo. Questa la posizione difensiva ripetuta ancora una volta dal proprietario Jacques Moretti, interrogato davanti ai procuratori e a una cinquantina di legali delle parti civili. Oggi tocca alla moglie, proprietaria del bar insieme a lui
Il Constellation era un locale sicuro e, nel caso in cui non lo fosse stato, la responsabilità sarebbe comunque del Comune di Crans-Montana, che non ha mai effettuato i controlli che gli spettavano. È questa, in sintesi, la tesi di difesa su cui ha continuato a insistere Jacques Moretti, il proprietario del bar del rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone, nell’interrogatorio di ieri, 11 febbraio, davanti ai procuratori che indagano e a oltre 50 avvocati delle parti civili. Oggi tocca alla moglie, Jessica Maric.
Jacques Moretti attacca le istituzioni
Nel suo interrogatorio, Moretti ha quindi attaccato le istituzioni. "L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone", ha risposto a chi ipotizzava che il fuoco potesse essere stato alimentato anche da un difetto di ricambio d'aria nella stanza sotterranea del locale. Poi la stranezza degli estintori: nessuno dei quattro è stato usato e dalle foto della polizia scientifica risulta che non fossero segnalati dai cartelli catarifrangenti d'obbligo, necessari per la loro visibilità al buio. Nemmeno su questo Moretti ha dubbi. "Non sono stati usati perché tutti pensavano solo alla fuga", ha spiegato, assicurando di aver attaccato i cartelli "con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone". Anche sul tema più scivoloso della infiammabilità di alcuni materiali presenti nel sottosuolo, la spugna antirumore e la colla usata per farla aderire al soffitto, Jacques ha tirato dritto, raccontando un aneddoto che finora non era emerso: "Per scurire, nello stile chalet alpino, il rivestimento in legno del locale sotterraneo del Constellation, ho utilizzato un cannello a fuoco, anche tra una trave e l'altra dove c'era la schiuma, ma nulla si è incendiato".
Vedi anche
Crans Montana, Bertolaso: "Feriti ricoverati a Milano fuori pericolo"
Si complica la posizione del Comune
Intanto sono state diffuse le prime immagini del locale devastato dalle fiamme, con gli arredi danneggiati, il soffitto distrutto e una serie di particolari che appesantiscono proprio la posizione delle istituzioni locali. A partire dal Comune di Crans-Montana, che non considerava il Constellation come una priorità nel calendario dei controlli di sicurezza (benché avesse una capienza di 200 persone e un locale completamente interrato). Non risultavano "non conformità" aperte, ha fatto mettere a verbale Christophe Balet, capo della sicurezza pubblica del municipio, intendendo che risultava essere a posto. Le difficoltà nelle ispezioni sono dipese anche dal programma informatico commissionato dal Cantone del Vallese, che è stato sostituito in tutta fretta: "Nel 2023 c'è stato un problema tra l'informatico di VS-FIRE e l'ufficio cantonale. Si è trattato di una vicenda di minacce di divulgazione di informazioni da parte dell'informatico. Pertanto il Cantone ha deciso di 'staccare la spina' a questo programma, poiché era utilizzato anche dai vigili del fuoco e da alcuni corpi di polizia municipale", ha ancora raccontato Balet. La procura di Sion intanto ha acquisito tutte le informazioni contenute nel server di posta elettronica sul quale sono archiviati i messaggi dell'amministrazione comunale. Compresa la comunicazione con cui il Consigliere di Stato del Cantone incaricato della sicurezza, ha intimato ai comuni di effettuare il più rapidamente possibile tutte le visite periodiche dei pubblici esercizi, solo il 6 gennaio, una settimana dopo la strage.
Leggi anche
Crans-Montana, il capo della sicurezza non aveva brevetto anticendio
Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo
Un dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 scatti mostra la situazione al 'Le Constellation' dopo l’incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Le immagini sono riportate negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti