Il Constellation era un locale sicuro e, nel caso in cui non lo fosse stato, la responsabilità sarebbe comunque del Comune di Crans-Montana, che non ha mai effettuato i controlli che gli spettavano. È questa, in sintesi, la tesi di difesa su cui ha continuato a insistere Jacques Moretti, il proprietario del bar del rogo di Capodanno in cui sono morte 41 persone, nell’interrogatorio di ieri, 11 febbraio, davanti ai procuratori che indagano e a oltre 50 avvocati delle parti civili. Oggi tocca alla moglie, Jessica Maric.

Jacques Moretti attacca le istituzioni Nel suo interrogatorio, Moretti ha quindi attaccato le istituzioni. "L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone", ha risposto a chi ipotizzava che il fuoco potesse essere stato alimentato anche da un difetto di ricambio d'aria nella stanza sotterranea del locale. Poi la stranezza degli estintori: nessuno dei quattro è stato usato e dalle foto della polizia scientifica risulta che non fossero segnalati dai cartelli catarifrangenti d'obbligo, necessari per la loro visibilità al buio. Nemmeno su questo Moretti ha dubbi. "Non sono stati usati perché tutti pensavano solo alla fuga", ha spiegato, assicurando di aver attaccato i cartelli "con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone". Anche sul tema più scivoloso della infiammabilità di alcuni materiali presenti nel sottosuolo, la spugna antirumore e la colla usata per farla aderire al soffitto, Jacques ha tirato dritto, raccontando un aneddoto che finora non era emerso: "Per scurire, nello stile chalet alpino, il rivestimento in legno del locale sotterraneo del Constellation, ho utilizzato un cannello a fuoco, anche tra una trave e l'altra dove c'era la schiuma, ma nulla si è incendiato".