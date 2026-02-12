Uno dei genitori delle vittime del rogo di Crans-Montana accusa: "Jessica Moretti stava fuggendo, non ha aiutato". Fuori dal luogo dove si sta svolgendo l'interrogatorio di oggi con presenti i coniugi Moretti, ci sono stati momenti di tensione con i familiari dei giovani morti nell'incendio del locale Le Constellation (GLI AGGIORNAMENTI SULLE INDAGINI SU CRANS-MONTANA)
TAG:
Prossimi video
Iran, Trump: avanti con negoziati, l'ho detto a Netanyahu
Mondo
Sparatoria Canada, l'autrice è una 18enne trasgender
Mondo
Cina, l'epurazione dei generali di Xi Jinping
Mondo
Caso Groenlandia, la Nato lancia la missione Artic Senfry
Mondo
Sparatoria Canada, nove morti tra studenti e cittadini
Mondo
Competitività e mercato unico nel Consiglio Ue 12 febbraio
Mondo
Caso Epstein, svelati altri sei nomi finora coperti
Mondo