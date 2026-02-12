Uno dei genitori delle vittime del rogo di Crans-Montana accusa: "Jessica Moretti stava fuggendo, non ha aiutato". Fuori dal luogo dove si sta svolgendo l'interrogatorio di oggi con presenti i coniugi Moretti, ci sono stati momenti di tensione con i familiari dei giovani morti nell'incendio del locale Le Constellation (GLI AGGIORNAMENTI SULLE INDAGINI SU CRANS-MONTANA)