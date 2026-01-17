Minneapolis, continuano le proteste. Governatore Walz mobilita la Guardia NazionaleMondo
L’ex candidato vicepresidente nel ticket Dem con Kamala Harris ha disposto la mobilitazione a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. "Siamo schierati e pronti a intervenire. Al momento non siamo dispiegati nelle strade cittadine", ha dichiarato in una nota la maggiore dell’esercito Andrea Tsuchiya
Non accenna a placarsi la tensione in Minnesota, dopo l’uccisione di Renee Good per mano di un agente dell’ICE. Nelle strade stanno proseguendo le proteste, mentre l'amministrazione di Donald Trump ha avviato un'indagine nei confronti del sindaco e del governatore del Minnesota, accusandoli di presunta ostruzione all'attività degli agenti dell'Ice dispiegati nell'ambito della battaglia ai migranti. Intanto lo stesso governatore Tim Walz - nel 2024 candidato vicepresidente nel ticket Dem con Kamala Harris - ha disposto la mobilitazione della Guardia Nazionale statale a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. "Siamo schierati e pronti a intervenire. Al momento non siamo dispiegati nelle strade cittadine", ha dichiarato in una nota la maggiore dell’esercito Andrea Tsuchiya, responsabile degli affari pubblici della Guardia Nazionale del Minnesota.
La Guardia nazionale in Minnesota e l’indagine federale
La decisione di Walz è arrivata dopo le manifestazioni di ieri nell’area di Minneapolis, e mentre le autorità locali si preparano a un nuovo giorno di proteste. "Restate al sicuro e mantenete la calma", ha scritto il governatore sui social, assicurando che le forze di sicurezza "dispongono di risorse, coordinamento e personale sul terreno per garantire l’ordine pubblico e intervenire se necessario". Per quanto riguarda invece la mossa del Dipartimento di Giustizia, c’è chi teme che questa possa inasprire ancora di più gli animi in città. L'inchiesta è un "chiaro tentativo di intimidazione", ha detto il sindaco, il democratico Jacob Frey. "Usare il sistema di giustizia come un'arma e minacciare gli oppositori politici è pericoloso ed è una tattica autoritaria", ha aggiunto Walz. Il Dipartimento guidato da Pam Bondi però non molla: Walz e Frey "hanno incoraggiato la violenza contro gli agenti" e le loro azioni sono "terrorismo", ha spiegato Todd Blanche, il viceministro della giustizia. Il sindaco e il governatore hanno criticato duramente gli agenti dell'ICE dopo la morte di Good, chiedendo loro di andarsene dalla città. Hanno anche attaccato l'amministrazione per aver escluso le autorità locali dall'indagine avviata per accertare esattamente cosa è accaduto con Renee Good e perché l'agente ha sparato.
La morte di Renee Good e le proteste
Le proteste a Minneapolis sono scoppiate dopo l’uccisione della 37enne Renee Good - madre di tre figli colpita mortalmente da un agente dell’ICE - e si sono intensificate dopo il ferimento durante un arresto di un cittadino venezuelano da parte di un altro agente. Ieri un giudice federale ha stabilito che gli agenti dell’immigrazione non possono usare misure di controllo della folla contro manifestanti pacifici né procedere ad arresti. I video e le ricostruzioni di quanto accaduto a Good sembrano contraddire la versione del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, secondo il quale l'agente ha aperto il fuoco perché l'auto con a bordo la donna era usata come arma. Resta in attesa di chiarimenti anche sul perché siano stati sparati tre o quattro colpi contro Good, una risposta ritenuta eccessiva da parte di un agente che, in teoria, è addestrato ad avere contatti con il pubblico. Fra gli altri nodi su cui fare luce è anche il perché non è stato concesso a un medico presente sulla scena di prestare immediato soccorso alla donna. Nei giorni scorsi invece Donald Trump ha minacciato il ricorso all'Insurrection Act, accusando Frey e Walz di aver completamente perso il controllo della situazione. Di recente però sembra aver abbassato i toni.
Morte Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste contro l'Ice negli Usa
Nuove proteste dilagano in America in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis. La mobilitazione più ampia si concentra proprio in città, dove il clima resta molto teso. Manifestazioni si sono svolte anche a New York, Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane