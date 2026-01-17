L’ex candidato vicepresidente nel ticket Dem con Kamala Harris ha disposto la mobilitazione a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. "Siamo schierati e pronti a intervenire. Al momento non siamo dispiegati nelle strade cittadine", ha dichiarato in una nota la maggiore dell’esercito Andrea Tsuchiya ascolta articolo

Non accenna a placarsi la tensione in Minnesota, dopo l’uccisione di Renee Good per mano di un agente dell’ICE. Nelle strade stanno proseguendo le proteste, mentre l'amministrazione di Donald Trump ha avviato un'indagine nei confronti del sindaco e del governatore del Minnesota, accusandoli di presunta ostruzione all'attività degli agenti dell'Ice dispiegati nell'ambito della battaglia ai migranti. Intanto lo stesso governatore Tim Walz - nel 2024 candidato vicepresidente nel ticket Dem con Kamala Harris - ha disposto la mobilitazione della Guardia Nazionale statale a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. "Siamo schierati e pronti a intervenire. Al momento non siamo dispiegati nelle strade cittadine", ha dichiarato in una nota la maggiore dell’esercito Andrea Tsuchiya, responsabile degli affari pubblici della Guardia Nazionale del Minnesota.

La Guardia nazionale in Minnesota e l'indagine federale La decisione di Walz è arrivata dopo le manifestazioni di ieri nell'area di Minneapolis, e mentre le autorità locali si preparano a un nuovo giorno di proteste. "Restate al sicuro e mantenete la calma", ha scritto il governatore sui social, assicurando che le forze di sicurezza "dispongono di risorse, coordinamento e personale sul terreno per garantire l'ordine pubblico e intervenire se necessario". Per quanto riguarda invece la mossa del Dipartimento di Giustizia, c'è chi teme che questa possa inasprire ancora di più gli animi in città. L'inchiesta è un "chiaro tentativo di intimidazione", ha detto il sindaco, il democratico Jacob Frey. "Usare il sistema di giustizia come un'arma e minacciare gli oppositori politici è pericoloso ed è una tattica autoritaria", ha aggiunto Walz. Il Dipartimento guidato da Pam Bondi però non molla: Walz e Frey "hanno incoraggiato la violenza contro gli agenti" e le loro azioni sono "terrorismo", ha spiegato Todd Blanche, il viceministro della giustizia. Il sindaco e il governatore hanno criticato duramente gli agenti dell'ICE dopo la morte di Good, chiedendo loro di andarsene dalla città. Hanno anche attaccato l'amministrazione per aver escluso le autorità locali dall'indagine avviata per accertare esattamente cosa è accaduto con Renee Good e perché l'agente ha sparato.