Ucraina, il Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l'Europa evocando il rischio di "cancellazione della civiltà" - sono "coerenti" con la visione di Mosca e possono garantire un "lavoro costruttivo" con gli Usa sulla soluzione ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) . Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass. "Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione", ha osservato. Peskov: "Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina".

Mosca e Washington al lavoro su accordo a lungo termine

Gli Stati Uniti hanno promesso un accordo solido con la Russia se le due parti raggiungeranno un accordo, ha poi detto il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, intervistato da Rossiya 1. "Gli americani giurano che se Trump accetta qualcosa, sarà una cosa ferrea", ha aggiunto. Secondo quanto riporta Ria Novosti, Ushakov ha dichiarato che Mosca e Washington stanno lavorando a un accordo a lungo termine, mentre un cessate il fuoco non è sul tavolo. La necessità di un cessate il fuoco prima di un accordo più ampio è invece un punto fermo delle richieste di Kiev. Secondo Ushakov le parti stanno cercando di negoziare disposizioni complesse che determineranno la forma e il destino del futuro accordo e alcune questioni riguardanti l'Ucraina richiedono agli Stati Uniti di apportare modifiche radicali ai propri documenti. L'assistente di Vladimir Putin ha aggiunto che l'avanzata dell'esercito russo in prima linea ha creato un ambiente più favorevole per i negoziati con la delegazione americana al Cremlino. Parlando dell'esito dell'incontro, ha osservato che Russia e Stati Uniti hanno iniziato a comprendere meglio le rispettive posizioni. Un possibile incontro tra Putin e Trump non è stato discusso.