Usa, Trump sospende le domande di immigrazione da 19 Paesi

La decisione arriva pochi giorni dopo la sparatoria mortale a Washington che ha coinvolto un cittadino afghano ed è stata annunciata dal dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. La sospensione si applica alle persone provenienti dai 12 Stati i cui cittadini erano stati esclusi dall'ingresso in America da giugno, nonché ai cittadini di altri sette Paesi, secondo una nota del dipartimento ascolta articolo

L'amministrazione Trump, secondo quanto riportato dai media statunitensi, ha dichiarato di aver sospeso tutte le domande di immigrazione, comprese quelle per la green card e la cittadinanza statunitense, presentate da immigrati provenienti da 19 Paesi extraeuropei, citando preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica.

Un memorandum dopo l'attacco a Washington La sospensione si applica alle persone provenienti da 19 Paesi che erano già stati sottoposti a un divieto di viaggio parziale a giugno, imponendo ulteriori restrizioni all'immigrazione. Il memorandum ufficiale che delinea la nuova politica cita l'attacco ai membri della Guardia nazionale statunitense a Washington la scorsa settimana, in cui un uomo afghano è stato arrestato come sospettato. Un membro della Guardia nazionale è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito nella sparatoria.