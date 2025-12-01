Usa, Melania Trump svela le decorazioni di Natale alla Casa Bianca

La first lady ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: "Home Is Where The Heart Is", cioè "La casa è dove si trova il cuore". L'obiettivo è "mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo". Le decorazioni, realizzate dal designer Hervé Pierre, comprendono 10mila farfalle blu, oltre 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri