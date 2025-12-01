Usa, Melania Trump svela le decorazioni di Natale alla Casa Bianca. FOTO
La first lady ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: "Home Is Where The Heart Is", cioè "La casa è dove si trova il cuore". L'obiettivo è "mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo". Le decorazioni, realizzate dal designer Hervé Pierre, comprendono 10mila farfalle blu, oltre 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri
- Il Natale è arrivato alla Casa Bianca. La first lady Melania Trump ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: "Home Is Where The Heart Is", cioè "La casa è dove si trova il cuore". L'obiettivo è "mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo", secondo quanto riferisce il suo ufficio.
- Per il Natale 2025, la first lady ha poi specificato che "celebriamo l'amore che portiamo dentro di noi e condividiamolo con il mondo che ci circonda". E ancora: "Dopotutto, ovunque ci troviamo, possiamo creare una casa piena di grazia, splendore e infinite possibilità".
- Quest'anno le decorazioni natalizie della Casa Bianca sono state affidate al designer Hervé Pierr, che ha scelto come elemento dominante 10.000 farfalle blu come simbolo "di trasformazione e rinnovamento, l'essenza del Natale".
- Oltre alle 10mila farfalle che avvolto gli abeti allestiti nella residenza del presidente americano, spiccano anche i classici fiocchi rossi che adornano le finestre della Casa Bianca. Poi altri 50 alberi di Natale e 213 metri di ghirlande e nastri.
- L'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca, che tradizionalmente veniva esposto nell'Ala Est della residenza, è stato allestito nella Sala Blu, a seguito della demolizione dell'area orientale del palazzo. L'albero, un abete del Colorado di 5,5 metri d'altezza, quest'anno rende omaggio anche alle famiglie delle Stelle d'Oro.
- Oltre a rappresentare il tema scelto da Melania Trump, le decorazioni omaggiano anche il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza del 1776 e della fondazione degli Stati Uniti d'America, che si celebrerà il prossimo anno.
- "Il continuo movimento mi ha insegnato che la casa non è solo uno spazio fisico, è il calore e il comfort che porto dentro di me, indipendentemente da ciò che mi circonda", ha spiegato la moglie di Trump.
- Nella Green Room della residenza, dedicata al "divertimento in famiglia", prendono forma anche i ritratti dei presidenti George Washington e Donald Trump, realizzati attraverso l'utilizzo di più di 6.000 pezzi di puzzle Lego.
- "In ogni comunità, siamo incoraggiati da semplici gesti di gentilezza che riflettono il perenne spirito americano di generosità, patriottismo e gratitudine", si legge nella dichiarazione ufficiale della Casa Bianca. "Questi momenti ci ricordano che il cuore dell'America è forte e che la casa è dove si trova il cuore".
- Come specifica Cbs News, le visite guidate del pubblico alla Casa Bianca, sospese nei mesi scorsi a causa dei lavori di costruzione della nuova sala da ballo, riprenderanno il 2 dicembre. Come annunciato dall'ufficio della First Lady, ci sarà un percorso aggiornato limitato al Piano di Stato.