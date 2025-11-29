Venezuela, Trump: "Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso"

È l'avvertimento lanciato dal presidente Usa con un post: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza"

Lo spazio aereo sul Venezuela "sia considerato interamente chiuso". E' l'avvertimento lanciato da Donald Trump in un post su Truth social: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza". Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l'ipotesi di un incontro.