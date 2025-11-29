Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, Trump: "Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso"

Mondo

È l'avvertimento lanciato dal presidente Usa con un post: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza"

ascolta articolo

Lo spazio aereo sul Venezuela "sia considerato interamente chiuso". E' l'avvertimento lanciato da Donald Trump in un post su Truth social: "A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza". Il post arriva dopo che il New York Times rivela che la settimana scorsa il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con cui avrebbe discusso l'ipotesi di un incontro.  

Mondo: Ultime notizie

Gaza, media: due bambini uccisi da drone israeliano a Khan Yunis. LIVE

live Mondo

Le vittime sono due fratellini di 10 e 12 anni: secondo la testimonianza dello zio, il drone ha...

Si dimette Yermak. Umerov capo delegazione negoziati Usa. DIRETTA

live Mondo

Zelensky ha comunicato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, dopo la...

Venezuela, Trump: "Lo spazio aereo sia considerato interamente chiuso"

Mondo

È l'avvertimento lanciato dal presidente Usa con un post: "A tutte le compagnie aeree, i piloti,...

Airbus richiama 6mila aerei: possibili danni da radiazioni solari

Mondo

Il produttore europeo ha fatto sapere che migliaia di aeromobili della famiglia A320 devono...

Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Mondo

La visita del Pontefice alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul, è uno degli...

17 foto
Pope Leo during a visit to the Sultan Ahmed Mosque (The Blue Mosque) Istanbul, Turkey, 29 November 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Mondo: I più letti