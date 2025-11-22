Venezuela, sei compagnie aeree cancellano i voli dopo tensioni con Usa

Sei compagnie aeree hanno cancellato oggi i voli per il Venezuela, dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito l'aviazione civile di un "aumento dell'attività militare" correlato al dispiegamento di forze statunitensi nei Caraibi. Lo ha annunciato il sindacato delle compagnie aeree venezuelane. Si tratta della spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean di Trinidad, la brasiliana Gol e la cilena Latam che hanno cancellato le loro tratte, ha precisato Marisela de Loaiza, presidente dell'Associazione delle Compagnie Aeree Venezuelane.