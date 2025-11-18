Tensione Usa-Venezuela, Maduro: attacco sarebbe fine politica di Trump

Il capo della Casa Bianca ha aperto alla possibilità di parlare con il suo omologo, ma ha ribadito che nessuna opzione è esclusa riguardo a un possibile intervento in territorio venezuelano. Dall’altra parte, Maduro si è detto disposto a parlare "faccia a faccia" con il tycoon ma ha aggiunto che un attacco "militare" al Paese da parte degli Stati Uniti segnerebbe "la fine politica" del tycoon ascolta articolo

Continuano le tensioni tra Usa e Venezuela. Il presidente americano Donald Trump, dopo aver lasciato intendere di valutare un'escalation nella lotta alle “navi della droga” nel Mar dei Caraibi, ha aperto alla possibilità di parlare con il suo omologo Nicolás Maduro. Ma ha ribadito che nessuna opzione è esclusa riguardo a un possibile intervento in territorio venezuelano. Dall’altra parte, Maduro si è detto disposto a un "faccia a faccia" con il tycoon ma ha aggiunto che un attacco "militare" al Venezuela da parte degli Stati Uniti segnerebbe "la fine politica" di Trump.

Maduro: “Fine politica” di Trump in caso di attacco La dichiarazione del presidente del Venezuela su Trump e sulla sua “fine politica” in caso di attacco “militare” al Paese è stata riportata dall'agenzia Efe. Maduro si è anche detto disposto a parlare "faccia a faccia" con il leader della Casa Bianca, aprendo la porta al dialogo. "Chiunque voglia dialogare troverà sempre in noi persone di parola, persone perbene e persone con esperienza per guidare il Venezuela", ha affermato nel suo programma settimanale "Con Maduro+", trasmesso dal canale statale Venezolana de Televisión (VTV). Ha aggiunto che "non si può permettere" che il popolo venezuelano venga "bombardato e massacrato". Vedi anche Alberto Trentini, la madre: "Il governo si è speso troppo poco"

Trump: “Non escludo nulla” La possibilità di un dialogo tra i due presidenti è stata ventilata anche da Trump. "Probabilmente parlerò con Maduro", ha detto il tycoon parlando con i reporter nello studio Ovale. E ancora: “A certo momento parlerò con lui”, però Maduro "non è stato buono con gli Stati Uniti". Trump ha poi precisato di non scartare nessuna opzione e alla domanda se escluderebbe truppe statunitensi sul terreno in Venezuela ha risposto: "No, non lo escludo, non escludo nulla”. Ha poi aggiunto: “Dobbiamo solo occuparci del Venezuela. Hanno riversato nel nostro Paese centinaia di migliaia di persone provenienti dalle prigioni". Vedi anche Venezuela, Trump: “Potremmo parlare con Maduro, vedremo come va”