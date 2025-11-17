Venezuela, Trump: “Potremmo parlare con Maduro, vedremo come va”

Cartel de Los Soles e ipotesi di designazione come organizzazione terroristica



Secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, l’amministrazione Usa ha intenzione di designare il Cartel de Los Soles guidato dal leader venezuelano come organizzazione terroristica. Una mossa che, come spiegato da Trump, consentirebbe agli Stati Uniti di colpire gli asset e le infrastrutture del leader venezuelano all'interno del paese. "Ci consente di farlo, ma non abbiamo detto che lo faremo. Potremmo parlare con Maduro, vedremo come va", ha spiegato. Il presidente Usa ha inoltre dichiarato di non aver bisogno dell'approvazione del Congresso per una potenziale azione militare. Allo stesso tempo, però, Trump è favorevole a mantenere il Congresso informato. "Ci piace che sia coinvolto. Stiamo fermano il flusso della droga, non abbiamo bisogno della loro approvazione ma ritengo comunque che sia positivo che sia informato", ha sottolineato il presidente Usa.