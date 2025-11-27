Thanksgiving Day, la parata di Macy's a New York. FOTO

Thanksgiving Day, la parata di Macy's a New York: carri e giganteschi palloni. FOTO
Nel Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, gli statunitensi si riuniscono per festeggiare e in molte città vengono organizzati eventi e spettacoli. Nelle strade di New York è andata in scena, per la 99° volta, la tradizionale parata di Macy's, con numerosi carri allegorici, artisti, bande musicali e decine di giganteschi palloni raffiguranti personaggi della cultura pop, da Super Mario a Spider-Man
- Come ogni anno, il quarto giovedì di novembre si celebra negli Stati Uniti il Thanksgiving Day. Nel Giorno del Ringraziamento, che quest'anno cade il 27 novembre, gli americani si riuniscono per festeggiare e in molte città statunitensi vengono organizzate parate e spettacoli. Per l'occasione, nelle strade di New York si è svolta la parata di Macy's.
- La ricorrenza, molto sentita negli Stati Uniti e in Canada, si celebra per ringraziare ciò che si ha e risale ai primi coloni inglesi in America. Nel 1621 i coloni a Plymouth sopravvissero al loro primo anno in America grazie all'aiuto dei nativi americani Wampanoag, che insegnarono loro a coltivare mais e pesce. Per celebrare il buon raccolto, coloni e nativi organizzarono un banchetto: oggi considerato il "primo Thanksgiving".
- La festività rappresenta un'occasione per riunirsi con parenti e amici mangiando il tradizionale tacchino, simbolo del Giorno del Ringraziamento. In occasione della ricorrenza si tiene anche la celebre cerimonia in cui il presidente statunitense concede la grazia a due tacchini.
- Tra i più celebri festeggiamenti c'è la tradizionale parata di New York che, per la 99° volta, attraverserà le strade di Manhattan tra carri allegorici, artisti, bande musicali, Babbo Natale e decine di giganteschi palloni raffiguranti personaggi popolari, da Super Mario a Spider-Man.
- Partendo dall'Upper West Side, la parata percorre le strade della Grande Mela, fino a raggiungere il flagship store Macy's di Herald Square sulla 34th Street. Al centro del corteo anche il tradizionale carro con il tacchino, icona della festività, circondato da bande musicali e danzatori.
- Progettata e realizzata da artisti e ingegneri del Macy's Studio, la parata newyorkese ogni anno vede protagonisti numerosi personaggi classici e nuovi della cultura pop e dell'intrattenimento.
- La parata di quest'anno presenta cinque nuovi personaggi tra una selezione di 34 palloni. Le icone dei videogiochi Pac-Man e Mario si uniranno a Buzz Lightyear di "Toy Story", Derpy Tiger dalla serie Netflix "KPop Demon Hunters" e alla carrozza a forma di cipolla con otto personaggi presi dalla saga Shrek di DreamWorks.
- Come ha riferito l'Associated Press, "circa 100 tecnici e volontari" hanno lavorato per gonfiare tutti i palloni protagonisti della parata newyorkese di Macy's. Secondo Kathleen Wright, che supervisiona le operazioni di produzione per Macy's Studios, "ci vogliono circa otto ore per prepararli tutti".
- Il Thanksgiving fu celebrato per la prima volta con l'entrata in vigore della nuova Costituzione. Secondo quanto riportato dagli Archivi Nazionali, fu il presidente George Washington a dichiarare giovedì 26 novembre 1789 come "Giorno di Pubblico Ringraziamento", dopo essere stato incaricato dal primo Congresso americano.
- A esibirsi durante la parata newyorkese sarà la star di "Wicked", Cynthia Erivo. Seguiranno poi Audrey Nuna, EJAE e Rei Ami delle HUNTR/X, il gruppo femminile al centro del successo Netflix "KPop Demon Hunters", che si esibiranno insieme a Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton e Teyana.