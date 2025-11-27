Thanksgiving Day, la parata di Macy's a New York. FOTO

Nel Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, gli statunitensi si riuniscono per festeggiare e in molte città vengono organizzati eventi e spettacoli. Nelle strade di New York è andata in scena, per la 99° volta, la tradizionale parata di Macy's, con numerosi carri allegorici, artisti, bande musicali e decine di giganteschi palloni raffiguranti personaggi della cultura pop, da Super Mario a Spider-Man