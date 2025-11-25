Louvre, la Procura: Altri 4 fermi per il furto, due donne e due uomini

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Louvre, la Procura: "Altri 4 fermi per il furto, si tratta di due donne e due uomini"

Mondo
©Ansa

La conferma è arrivata dalla Procura di Parigi attraverso un comunicato. I sospettati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione della capitale francese. La refurtiva, al momento, non è ancora stata recuperata

ascolta articolo

La polizia francese ha arrestato altre quattro persone nell'ambito delle indagini sullo spettacolare furto di gioielli avvenuto al Louvre il mese scorso. Lo ha confermato la Procura di Parigi in un comunicato, come riporta l'agenzia Reuters. I sospettati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione della capitale francese.

Gli altri arresti

Altre quattro persone erano già state arrestate e poste sotto inchiesta formale il 29 ottobre e il 1° novembre scorso, è stato riportato ancora dalle autorità transalpine. La rapina in pieno giorno, in cui quattro ladri avevano rubato gioielli per un valore di oltre 100 milioni di dollari, ha sollevato diversi dubbi sulla sicurezza del museo più visitato al mondo. Finora, non è stata trovata alcuna traccia dei gioielli rubati.

La password

La password per accedere ai sistemi di sicurezza del più famoso museo di Francia? Era “Louvre”. Una leggerezza che, unitamente ad altre falle, ha reso ancora più facile il clamoroso furto in uno dei musei più conosciuti al mondo. A dirlo era stata, alcuni giorni fa, la procuratrice capo di Parigi, Laure Beccuau, che in un’intervista a France Info aveva spiegato come i ladri sospettati sarebbero criminali di basso profilo i cui “profili non corrispondono a quelli generalmente associati ai vertici della criminalità organizzata". 

Approfondimento

Dalla Gioconda ai gioielli, come è stato possibile derubare il Louvre?
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Media Usa: "Kiev ha accettato condizioni per accordo di pace". LIVE

live Mondo

Una delegazione ucraina ha concordato con gli Usa i termini di un potenziale accordo di pace. Lo...

Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas

live Mondo

Ieri la Jihad islamica aveva annunciato il ritrovamento di una salma a Nuseirat, nel centro della...

Thailandia, donna creduta morta bussa da bara prima della cremazione

Mondo

L'incredibile storia, riportata dalla Cnn, arriva dal Wat Rat Prakhong Tham, un tempio...

Moldavia, drone russo precipita su una casa. Incursione in Romania

Mondo

In seguito alle segnalazioni sono stati fatti decollare caccia romeni e tedeschi per monitorare e...

Louvre, la Procura: Altri 4 fermi per il furto, due donne e due uomini

Mondo

La conferma è arrivata dalla Procura di Parigi attraverso un comunicato. I sospettati sono...

Mondo: I più letti