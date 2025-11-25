Louvre, la Procura: Altri 4 fermi per il furto, due donne e due uomini

La conferma è arrivata dalla Procura di Parigi attraverso un comunicato. I sospettati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione della capitale francese. La refurtiva, al momento, non è ancora stata recuperata

La polizia francese ha arrestato altre quattro persone nell'ambito delle indagini sullo spettacolare furto di gioielli avvenuto al Louvre il mese scorso. Lo ha confermato la Procura di Parigi in un comunicato, come riporta l'agenzia Reuters . I sospettati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione della capitale francese.

Gli altri arresti

Altre quattro persone erano già state arrestate e poste sotto inchiesta formale il 29 ottobre e il 1° novembre scorso, è stato riportato ancora dalle autorità transalpine. La rapina in pieno giorno, in cui quattro ladri avevano rubato gioielli per un valore di oltre 100 milioni di dollari, ha sollevato diversi dubbi sulla sicurezza del museo più visitato al mondo. Finora, non è stata trovata alcuna traccia dei gioielli rubati.

La password

La password per accedere ai sistemi di sicurezza del più famoso museo di Francia? Era “Louvre”. Una leggerezza che, unitamente ad altre falle, ha reso ancora più facile il clamoroso furto in uno dei musei più conosciuti al mondo. A dirlo era stata, alcuni giorni fa, la procuratrice capo di Parigi, Laure Beccuau, che in un’intervista a France Info aveva spiegato come i ladri sospettati sarebbero criminali di basso profilo i cui “profili non corrispondono a quelli generalmente associati ai vertici della criminalità organizzata".