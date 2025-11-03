Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”

Chi sono i sospettati

Attualmente sono quattro le persone che si trovano in carcere: due arrestati la scorsa settimana e altri due fermati lo scorso sabato, 1 novembre. Ulteriori tre persone erano state fermate e poi rilasciate. I primi sono stati fermati il 25 ottobre, uno all'aeroporto di Roissy, dove era in partenza per l'Algeria, e l'altro a Aubervilliers. Avrebbero fatto qualche parziale ammissione. Gli ultimi due fermati sono una coppia con figli: un uomo di 37 anni (con in totale undici condanne precedenti per furto, furto aggravato, reati stradali e atti di violenza) e una donna di 38 sono stati incriminati ma per il momento continuano a negare ogni coinvolgimento. L'uomo, che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, è accusato di furto aggravato in banda organizzata e associazione a delinquere, mentre la donna è indagata per complicità negli stessi reati. In lacrime davanti al tribunale di Parigi sabato, la donna ha detto di temere per sé e per i propri figli. La coppia è stata arrestata dopo che tracce del loro Dna sono state trovate nel cestello elevatore utilizzato durante il colpo. Beccuau ha parlato di "prove genetiche significative" che collegano l'uomo al furto; tracce della donna, ha precisato, potrebbero essere state trasferite per contatto indiretto con una persona o un oggetto. "Tutto questo dovrà essere ulteriormente verificato", ha aggiunto la procuratrice. Stando alle indagini, i due non avrebbero avuto altri complici all’interno del Louvre.