Dalla Gioconda ai gioielli, come è stato possibile derubare il Louvre?

Nel 1911 Vincenzo Peruggia rubò la Gioconda. Nel 2025 quattro ladri hanno trafugato i gioielli della Corona francese. Due “colpi del secolo” che hanno messo in ginocchio il più prestigioso museo di Francia. Ne parliamo con Graziella Peruggia, nipote del ladro della Gioconda, e Giulio Ravizza, autore del libro sull’arte salvata in Russia “Anche se proibito”